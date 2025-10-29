Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 29 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de elementos de maniobra, mantenimiento de subestación, mantenimiento en línea aérea de media tensión y reformas en subestación, i nterrumpirá el servicio este miércoles 29 de octubre en SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Pasaje Chubut, Combatientes de Malvinas, Diagonal Obligado y Blanca Godoy Ponce de León

• 8.30 a 12.30 en la zona de:

- J. P. López, Espora, avenida General Paz y Echagüe

- Estanislao Zeballos, Padre Genesio, Pasaje Santa Fe y Gaboto

• 9.30 a 13.30 en la zona de: Monseñor Zazpe, Lisandro de la Torre, Gaboto y Doctor Zavalla

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

