Cortes programados por EPE para este miércoles

Corresponden al miércoles 29 de octubre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

29 de octubre 2025 · 07:05hs
Trabajos programados por EPE

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por reemplazo de elementos de maniobra, mantenimiento de subestación, mantenimiento en línea aérea de media tensión y reformas en subestación, interrumpirá el servicio este miércoles 29 de octubre en SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Pasaje Chubut, Combatientes de Malvinas, Diagonal Obligado y Blanca Godoy Ponce de León

• 8.30 a 12.30 en la zona de:

- J. P. López, Espora, avenida General Paz y Echagüe

- Estanislao Zeballos, Padre Genesio, Pasaje Santa Fe y Gaboto

• 9.30 a 13.30 en la zona de: Monseñor Zazpe, Lisandro de la Torre, Gaboto y Doctor Zavalla

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe
