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Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados para este jueves 2 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe

2 de julio 2026 · 07:02hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 2 de julio en SANTA FE

• 8 a 12:

- Teniente Loza, avenida Santa Fe, Reinares y Pasaje Chubut

Reemplazo de conductores

- Antonia Godoy, Pavón, Beruti y Avellaneda

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30:

- Aguado, Estrada, Padre Genesio y Vieytes

Reemplazo de Conductores

- RN 168, RP 1, Charrúas y terraplén

Reemplazo de Postes

• 9 a 13: Gorriti, Saavedra, Matheu y 4 de enero

Maniobras de reconfiguración

•10 a 12: avenida Facundo Zuviria, San Jerónimo, Risso y Cassanello

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe
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