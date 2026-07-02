La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este jueves 2 de julio en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este jueves
Cortes programados para este jueves 2 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe
2 de julio 2026 · 07:02hs
• 8 a 12:
- Teniente Loza, avenida Santa Fe, Reinares y Pasaje Chubut
Reemplazo de conductores
- Antonia Godoy, Pavón, Beruti y Avellaneda
Mantenimiento de Subestación
• 8:30 a 12:30:
- Aguado, Estrada, Padre Genesio y Vieytes
Reemplazo de Conductores
- RN 168, RP 1, Charrúas y terraplén
Reemplazo de Postes
• 9 a 13: Gorriti, Saavedra, Matheu y 4 de enero
Maniobras de reconfiguración
•10 a 12: avenida Facundo Zuviria, San Jerónimo, Risso y Cassanello
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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