La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 1 de julio en SANTA FE, SAUCE VIEJO, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 1 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes.
SANTA FE
• 7:30 a 9:30: Moneñor Zazpe, Doctor Zavalla, Juan de Garay y San Juan
Reemplazo de Postes
• 8 a 12:
- Teniente Loza, Menchaca, Pasaje Sanabria y Pasaje Chubut
Reemplazo de conductores
- Urquiza, Gobrnador Freyre, Córdoba y Colodrero
Maniobras de reconfiguración
- Monseñor Rodríguez, Doldán, Geneyro y Tobas
Reemplazo de Postes
- avenida Santa Fe, Trío Midachi, Venezuela y Doldán
Reemplazo de Poste
• 8:30 a 12:30: Lamadrid, Estrada, Javier de la Rosa y Estanislao Zeballos
Reemplazo de Conductores
• 9 a 10: Pavón, Arzeno, Regiminto 12 de infantería y Cafferata
Reemplazo de Conductores
• 9:30 a 11:30:
- Viñas, Carranza, Doldán y Espinoza
Reemplazo de Postes
- Azcuénaga, Pavón, Bernard y Sanabria
Reemplazo de Conductores
- avenida Facundo Zuviria, 9 de julio, Quintana y Luciano Torrent
Reemplazo de Postes
• 11:30 a 12:30:
- Venezuela, Hnos. Figueroa, Monseñor Rodríguez y Espinoza
Reemplazo de Postes
- Belgrano, 25 de mayo, Los Pinos y Chubut
Reemplazo de Poste
SAN JOSÉ del RINCÓN
• 9 a 13:
- Por RP1 desde Callejón Villalba hasta Calle 10, hacia ambos lados de la ruta
Mantenimiento ET Rincón
- Gamboa, Ubajay, Artiriza y Busaniche
Mantenimiento
ARROYO LEYES
• 9 a 13: Por RP 1, desde Callejón Vidal hasta Calle 60, hacia ambos lados de la ruta
Mantenimiento ET Rincón
SAUCE VIEJO
• 11 a 15: Calle 6, Calle 16, Calle 31 y Calle 3
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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