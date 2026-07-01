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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 1 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes.

1 de julio 2026 · 06:59hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 1 de julio en SANTA FE, SAUCE VIEJO, SAN JOSÉ del RINCÓN y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 7:30 a 9:30: Moneñor Zazpe, Doctor Zavalla, Juan de Garay y San Juan

Reemplazo de Postes

• 8 a 12:

- Teniente Loza, Menchaca, Pasaje Sanabria y Pasaje Chubut

Reemplazo de conductores

- Urquiza, Gobrnador Freyre, Córdoba y Colodrero

Maniobras de reconfiguración

- Monseñor Rodríguez, Doldán, Geneyro y Tobas

Reemplazo de Postes

- avenida Santa Fe, Trío Midachi, Venezuela y Doldán

Reemplazo de Poste

• 8:30 a 12:30: Lamadrid, Estrada, Javier de la Rosa y Estanislao Zeballos

Reemplazo de Conductores

• 9 a 10: Pavón, Arzeno, Regiminto 12 de infantería y Cafferata

Reemplazo de Conductores

• 9:30 a 11:30:

- Viñas, Carranza, Doldán y Espinoza

Reemplazo de Postes

- Azcuénaga, Pavón, Bernard y Sanabria

Reemplazo de Conductores

- avenida Facundo Zuviria, 9 de julio, Quintana y Luciano Torrent

Reemplazo de Postes

• 11:30 a 12:30:

- Venezuela, Hnos. Figueroa, Monseñor Rodríguez y Espinoza

Reemplazo de Postes

- Belgrano, 25 de mayo, Los Pinos y Chubut

Reemplazo de Poste

SAN JOSÉ del RINCÓN

• 9 a 13:

- Por RP1 desde Callejón Villalba hasta Calle 10, hacia ambos lados de la ruta

Mantenimiento ET Rincón

- Gamboa, Ubajay, Artiriza y Busaniche

Mantenimiento

ARROYO LEYES

• 9 a 13: Por RP 1, desde Callejón Vidal hasta Calle 60, hacia ambos lados de la ruta

Mantenimiento ET Rincón

SAUCE VIEJO

• 11 a 15: Calle 6, Calle 16, Calle 31 y Calle 3

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Sauce Viejo San José del Rincón Arroyo Leyes
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