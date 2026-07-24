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Cortes programados por EPE para este viernes

Cortes programados para este viernes 24 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

24 de julio 2026 · 07:11hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 24 de julio en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 9: Espora, Aguado, Solís y Hernandarias

Reemplazo de Conductores

• 8 a 12: Facundo Zuviria, 4 de enero, Vieytes y Hernandarias

Reemplazo de postes

• 8:30 a 12:30: RN168, E. López, Canillitas y Bohanes (La Guardia)

Reemplazo de postes

SANO TOMÉ

• 8 a 12:

- Gaboto, Almirante Brown, Azcuénaga y 4 de enero

Reemplazo de postes

- Centenario, Castelli, obispo Gelabert y Necochea

Mantenimiento

• 12 a 14: Mateo Booz, Urquiza, Saavedra y 25 de mayo

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

cortes EPE Santa Fe Santo Tomé
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