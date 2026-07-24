La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este viernes 24 de julio en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este viernes
Cortes programados para este viernes 24 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
24 de julio 2026 · 07:11hs
SANTA FE
• 8 a 9: Espora, Aguado, Solís y Hernandarias
Reemplazo de Conductores
• 8 a 12: Facundo Zuviria, 4 de enero, Vieytes y Hernandarias
Reemplazo de postes
• 8:30 a 12:30: RN168, E. López, Canillitas y Bohanes (La Guardia)
Reemplazo de postes
SANO TOMÉ
• 8 a 12:
- Gaboto, Almirante Brown, Azcuénaga y 4 de enero
Reemplazo de postes
- Centenario, Castelli, obispo Gelabert y Necochea
Mantenimiento
• 12 a 14: Mateo Booz, Urquiza, Saavedra y 25 de mayo
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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