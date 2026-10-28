Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Clima en Santa Fe: miércoles soleado, máxima de 28° y un leve ascenso de la temperatura

La jornada comenzó despejada y con 16,7° a las 7. El pronóstico del CIM-UNL anticipa tiempo estable, vientos del norte y un gradual aumento de las máximas hacia el fin de semana

28 de octubre 2026 · 07:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Clima en Santa Fe: miércoles soleado, máxima de 28° y un leve ascenso de la temperatura

José Busiemi

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada y con una temperatura de 16.7º a las 7 de la mañana y una máxima prevista de 27°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que si bien la tendencia general en las configuración de las masas de aire actuantes en la región, debería ser predominado desde el nor/noreste a partir de hoy, durante la tarde de ayer, el ingreso de un pulso de aire relativamente frío, permitió la repotenciación del sistema estable. Esta situación genera que las jornadas se mantengan mayormente soleadas, con nubosidad variable por momentos. Temperaturas con poco cambio y luego suave ascenso hacia el fin de semana, muy baja posibilidad de lluvias débiles hacia el jueves a la noche o primeras horas del viernes y tendencia gradual a inestabilizarse hacia comienzos de la semana próxima.

Miércoles mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo hacía últimas horas del día con condiciones estables a relativamente estables. Muy baja posibilidad de lluvias débiles hacia la tarde/noche o la noche con temperaturas en suave ascenso: mínima 15° y máxima 28°. Vientos leves predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre las primeras horas del día. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas en suave ascenso: mínima 16° y máxima 30°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

Por último, sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 16° y en suave ascenso de las máximas, 31° Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al este/noreste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe Clima miércoles temperatura
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Del fresco al calor: el tiempo cambia en Santa Fe y la temperatura irá en ascenso

Se destinan más de 1.200 millones de pesos para optimizar la eficiencia operativa y la calidad del servicio

ASSA renueva equipos en la planta potabilizadora y vigila las tomas de agua de los ríos ante posibles contingencias por El Niño

La cita urbana con artistas nacionales, regionales y locales se realizará el 6 de diciembre en Lemon Arena, Santa Fe.

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Cientos de personas celebraron la diversidad en Santa Fe y reclamaron por políticas de inclusión

"Basta de odio": la Marcha del Orgullo volvió a movilizar a Santa Fe

Lo último

Colastiné Sur: la crecida del Paraná complica los accesos y hay familias que se autoevacúan

Colastiné Sur: la crecida del Paraná complica los accesos y hay familias que se autoevacúan

Clima en Santa Fe: miércoles soleado, máxima de 28° y un leve ascenso de la temperatura

Clima en Santa Fe: miércoles soleado, máxima de 28° y un leve ascenso de la temperatura

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Último Momento
Colastiné Sur: la crecida del Paraná complica los accesos y hay familias que se autoevacúan

Colastiné Sur: la crecida del Paraná complica los accesos y hay familias que se autoevacúan

Clima en Santa Fe: miércoles soleado, máxima de 28° y un leve ascenso de la temperatura

Clima en Santa Fe: miércoles soleado, máxima de 28° y un leve ascenso de la temperatura

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados por EPE para este miércoles

Papelón del Arsenal en la Copa de la Liga: fue eliminado por un equipo de Cuarta División

Papelón del Arsenal en la Copa de la Liga: fue eliminado por un equipo de Cuarta División

Ovación
Tarragona y una marca histórica en Unión: un registro que no se repetía desde 1980

Tarragona y una marca histórica en Unión: un registro que no se repetía desde 1980

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Se viene la 37° edición de la maratón Gladys Erbetta

Se viene la 37° edición de la maratón Gladys Erbetta

Argentinos venció a Independiente Rivadavia y alcanzó a Boca en la cima de la Tabla Anual

Argentinos venció a Independiente Rivadavia y alcanzó a Boca en la cima de la Tabla Anual

Papelón del Arsenal en la Copa de la Liga: fue eliminado por un equipo de Cuarta División

Papelón del Arsenal en la Copa de la Liga: fue eliminado por un equipo de Cuarta División

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026