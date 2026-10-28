Clima en Santa Fe: miércoles soleado, máxima de 28° y un leve ascenso de la temperatura La jornada comenzó despejada y con 16,7° a las 7. El pronóstico del CIM-UNL anticipa tiempo estable, vientos del norte y un gradual aumento de las máximas hacia el fin de semana 28 de octubre 2026 · 07:07hs

José Busiemi

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada y con una temperatura de 16.7º a las 7 de la mañana y una máxima prevista de 27°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que si bien la tendencia general en las configuración de las masas de aire actuantes en la región, debería ser predominado desde el nor/noreste a partir de hoy, durante la tarde de ayer, el ingreso de un pulso de aire relativamente frío, permitió la repotenciación del sistema estable. Esta situación genera que las jornadas se mantengan mayormente soleadas, con nubosidad variable por momentos. Temperaturas con poco cambio y luego suave ascenso hacia el fin de semana, muy baja posibilidad de lluvias débiles hacia el jueves a la noche o primeras horas del viernes y tendencia gradual a inestabilizarse hacia comienzos de la semana próxima.

Miércoles mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo hacía últimas horas del día con condiciones estables a relativamente estables. Muy baja posibilidad de lluvias débiles hacia la tarde/noche o la noche con temperaturas en suave ascenso: mínima 15° y máxima 28°. Vientos leves predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre las primeras horas del día. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas en suave ascenso: mínima 16° y máxima 30°. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste. Por último, sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 16° y en suave ascenso de las máximas, 31° Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al este/noreste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal