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Colastiné Sur: la crecida del Paraná complica los accesos y hay familias que se autoevacúan

La subida del río ya cubre sectores de los accesos y algunas familias que viven fuera del anillo de defensas comenzaron a autoevacuarse de manera preventiva. Los vecinos reclaman mejoras en los caminos y medidas de asistencia para evitar quedar aislados.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de octubre 2026 · 07:13hs
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Crecida del Paraná. El río avanza cubriendo accesos a Colastiné Sur

Crecida del Paraná. El río avanza cubriendo accesos a Colastiné Sur, provocando preocupación.

El avance del río Paraná comienza a cubrir sectores de los accesos a Colastiné Sur y genera preocupación entre los vecinos. Algunas familias que viven fuera del anillo de defensas ya comenzaron a autoevacuarse de manera preventiva, mientras el municipio monitorea la evolución del agua.

La situación vuelve a poner en primer plano las dificultades de circulación en la zona, donde los residentes advierten sobre el riesgo de que los caminos queden intransitables si el nivel del río continúa en ascenso.

Los vecinos reclaman mejoras en los caminos

Hugo Pereyra, vecino de Colastiné Sur, señaló que las familias se preparan ante la posibilidad de nuevas complicaciones y reclamó medidas para garantizar la circulación. Entre los principales pedidos, mencionó la necesidad de mejorar los caminos con material de relleno para que los habitantes puedan seguir yendo a trabajar, llevando a sus hijos a la escuela y trasladándose en vehículos, motos o bicicletas.

En la misma línea, Sibila Domínguez advirtió que algunos sectores del camino están más bajos y podrían quedar anegados en poco tiempo. “Que a los cinco días tengamos agua en el camino, no me extrañaría”, expresó al referirse a la rapidez con la que podría agravarse la situación.

Piden asistencia y medidas preventivas

Además de las mejoras en los accesos, los vecinos solicitaron la instalación de contenedores para residuos ante las dificultades que podría tener el ingreso de los camiones recolectores. También plantearon la necesidad de contar con un punto de atención sanitaria, presencia policial en las zonas más altas y coordinación con la empresa de energía para evitar cortes generalizados del servicio.

LEER MÁS: Colastiné Sur: vecinos reclaman obras urgentes ante la crecida del río y temen quedar aislados

Otro de los pedidos apunta a disponer de módulos habitacionales temporales para las familias cuyas viviendas se encuentran en sectores bajos. Mientras algunos residentes optan por retirarse preventivamente, otros evalúan permanecer en las zonas más elevadas para cuidar sus pertenencias.

Monitorean la evolución del Paraná

La Municipalidad realiza un seguimiento de la situación y de la evolución del río, mientras los vecinos esperan respuestas para reducir el impacto de la crecida y evitar que los accesos queden aislados.

La evolución del escenario dependerá de las precipitaciones y del caudal que llegue desde aguas arriba. Por eso, el estado de los caminos y las condiciones de circulación en Colastiné Sur serán aspectos centrales en los próximos días.

Colastiné Sur crecida Paraná familias vecinos
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