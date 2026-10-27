Familias del sector de las viviendas de ATE mantuvieron un encuentro con el concejal Rodrigo Alvizo tras registrarse dos balaceras en diez días. Manifestaron su temor por los disparos esporádicos en plazas y reservorios, denunciaron la expansión de un asentamiento sobre calle Dorrego y la falta de una vecinal activa para canalizar reclamos institucionales.

"Parece una guerra de bandas": la dramática advertencia de vecinos de Bº Adelina Centro en Santo Tomé tras dos tiroteos en diez días

La escalada de episodios delictivos y violencia armada encendió las alarmas en el sector norte de la ciudad de Santo Tomé. Vecinos del barrio Villa Adelina Centro (puntualmente de la zona correspondiente al complejo habitacional de ATE) mantuvieron una asamblea territorial con el concejal Rodrigo Alvizo para exponer el clima de inseguridad en el que conviven diariamente y solicitar la rápida intervención de los gobiernos municipal y provincial.

Durante el encuentro, los habitantes manifestaron su profunda preocupación por la repetición de enfrentamientos armados y detonaciones en la vía pública, un fenómeno que según remarcaron amenaza la integridad de transeúntes, niños y jóvenes que frecuentan los espacios comunitarios de la barriada.

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"Cualquier transeúnte que ande caminando puede recibir un balazo. Tuvimos dos balaceras en diez días y el fin de semana volvieron los disparos. Parecemos estar en medio de una guerra de bandas permanente y no queremos acostumbrarnos ni esperar a que ocurra una tragedia", manifestó Guillermo Ascona, vecino de Villa Adelina.

El impacto en niños, espacios públicos y el temor a una tragedia

Uno de los aspectos más alarmantes planteados por la comunidad radica en el condicionamiento que sufren niños y adolescentes al momento de utilizar los espacios recreativos del barrio, tales como la plaza principal y el área del reservorio.

Durante la reunión, las familias recordaron con preocupación antecedentes regionales como el de la niña alcanzada por una bala perdida en el Club Regatas de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, enfatizando que el objetivo del reclamo es anticiparse y prevenir un hecho trágico antes de que la violencia armada cobre vidas inocentes. Asimismo, expresaron su rechazo a la "naturalización" de los estruendos de armas de fuego durante las noches y fines de semana.

Crecimiento de asentamientos y déficit de servicios urbanos

A la par de la inseguridad provocada por los tiroteos, los vecinos expusieron una serie de factores estructurales y urbanos que deterioran el entorno del barrio Adelina Centro:

Asentamiento en calle Dorrego: denunciaron la consolidación de una ocupación irregular sobre calle Dorrego, entre Pasaje Ferrey y Batalla San Lorenzo, situación que ya fue informada al Ejecutivo municipal.

Apertura de calles: reclamaron la apertura de trazas viales para evitar zonas ciegas o de difícil acceso que favorezcan el ocultamiento de delincuentes y dificulten el patrullaje policial.

Servicios básicos: advirtieron sobre deficiencias crónicas en el alumbrado público, malezales, falta de mantenimiento de calles y fallas en la recolección de residuos.

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Petición coordinada y falta de representación vecinal

Frente a este escenario, los vecinos manifestantes solicitaron que los ediles gestionen de forma urgente reuniones con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y el Poder Judicial, entendiendo que la resolución del conflicto requiere la articulación de fuerzas provinciales de patrullaje e investigaciones fiscales.

Asimismo, remarcaron la dificultad adicional de no contar con una comisión vecinal activa en el sector, lo que obliga a las familias a autoorganizarse en asambleas independientes para visibilizar sus demandas ante las autoridades y los medios de comunicación.