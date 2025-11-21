Uno Santa Fe | Santa Fe | Avenida Aristóbulo del Valle

Cortes y desvíos de colectivos por trabajos especiales en avenida Aristóbulo del Valle

Serán por este viernes 21 y sábado 22 de noviembre en la intersección con calle Pavón, en el sentido sur–norte para realizar trabajos en el cantero central

21 de noviembre 2025 · 09:36hs
Trabajos en el cantero central de Aristóbulo del Valle

gentileza

Trabajos en el cantero central de Aristóbulo del Valle

La Municipalidad de Santa Fe informa que este viernes 21 y sábado 22 de noviembre se ejecutarán trabajos de bacheo y refuncionalización en el cantero central de la Avenida Aristóbulo del Valle, en el marco del Acuerdo Capital. Las tareas comenzarán a las 7 y se desarrollarán en la intersección con calle Pavón, en el sentido sur–norte, con diferentes modalidades de corte según el día.

Se recuerda que allí se intervienen 1.700 metros entre las avenidas Galicia y Gorriti. La obra proyecta intercambiadores en todos los cruces de calles, bicisendas, colocación cestos de residuos, y nueva iluminación, manteniendo las especies arbóreas.

Cortes y desvíos

El viernes 21 habrá un corte parcial. Durante toda la jornada se trabajará con reducción de calzada, permitiendo la circulación de vehículos particulares y de líneas de transporte urbano. Se recomienda evitar la zona y transitar con precaución.

El sábado 22 se realizará un corte total de la avenida en el sector intervenido. Debido a la imposibilidad de circulación, desde las 8 se aplicarán desvíos en el transporte público.

Línea afectada:

• Línea 10 (Vuelta): de su recorrido habitual por Pavón, tomará Belgrano – Azcuénaga – Avenida Aristóbulo del Valle, retomando luego su ruta normal.

La Municipalidad solicita a los conductores prestar atención a la señalización y a las indicaciones del personal dispuesto en el lugar.

Avenida Aristóbulo del Valle cortes desvíos
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Viernes gris y algo inestable en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

binomios policiales y gsi: como es el operativo de seguridad en playas y balnearios de santa fe para el verano

Binomios policiales y GSI: cómo es el operativo de seguridad en playas y balnearios de Santa Fe para el verano

alerta amarillo anunciado por el smn para santa fe durante la madrugada del viernes

Alerta amarillo anunciado por el SMN para Santa Fe durante la madrugada del viernes

Lo último

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Último Momento
Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Caso Kunz: apelan la condena a prisión perpetua por el homicidio del chofer del Liceo

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Encontró un VHS y escuchó la voz de su mamá por primera vez en 34 años

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Vignatti rompió el silencio y dijo que Colón descendió por responsabilidad de Godano

Vignatti rompió el silencio y dijo que Colón descendió por responsabilidad de Godano

Ovación
Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Ángel Di María ya hablaba de un título que la AFA oficializó después y generó un fuerte revuelo

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 16º en la práctica libre 2 del GP de Las Vegas

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Abraham expuso que la comisión de Godano se negó a una investigación interna como la de Lerche

Colapinto: Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche

Colapinto: "Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche"

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026

Recopa de Campeones: la nueva competencia de AFA para 2026

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"