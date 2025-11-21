Cortes y desvíos de colectivos por trabajos especiales en avenida Aristóbulo del Valle

Serán por este viernes 21 y sábado 22 de noviembre en la intersección con calle Pavón, en el sentido sur–norte para realizar trabajos en el cantero central

Trabajos en el cantero central de Aristóbulo del Valle

La Municipalidad de Santa Fe informa que este viernes 21 y sábado 22 de noviembre se ejecutarán trabajos de bacheo y refuncionalización en el cantero central de la Avenida Aristóbulo del Valle , en el marco del Acuerdo Capital. Las tareas comenzarán a las 7 y se desarrollarán en la intersección con calle Pavón, en el sentido sur–norte, con diferentes modalidades de corte según el día.

Se recuerda que allí se intervienen 1.700 metros entre las avenidas Galicia y Gorriti. La obra proyecta intercambiadores en todos los cruces de calles, bicisendas, colocación cestos de residuos, y nueva iluminación, manteniendo las especies arbóreas.

Cortes y desvíos

El viernes 21 habrá un corte parcial. Durante toda la jornada se trabajará con reducción de calzada, permitiendo la circulación de vehículos particulares y de líneas de transporte urbano. Se recomienda evitar la zona y transitar con precaución.

El sábado 22 se realizará un corte total de la avenida en el sector intervenido. Debido a la imposibilidad de circulación, desde las 8 se aplicarán desvíos en el transporte público.

Línea afectada:

• Línea 10 (Vuelta): de su recorrido habitual por Pavón, tomará Belgrano – Azcuénaga – Avenida Aristóbulo del Valle, retomando luego su ruta normal.

La Municipalidad solicita a los conductores prestar atención a la señalización y a las indicaciones del personal dispuesto en el lugar.