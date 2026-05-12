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La rectora de la UNL lideró la marcha en Santa Fe y fue tajante: "Ya son 203 días sin implementación de la ley y no podemos permitirlo"

Laura Tarabella encabezó la cuarta Marcha Federal Universitaria en la ciudad de Santa Fe y calificó de "provocativos" los dichos de funcionarios nacionales. Docentes, estudiantes y no docentes marcharon desde el Puente Colgante hasta el Rectorado.

12 de mayo 2026 · 19:38hs
Laura Tarabella

Laura Tarabella, rectora de la UNL, encabezó la marcha universitaria en Santa Fe.

La cuarta Marcha Federal Universitaria tomó vida este martes en la ciudad de Santa Fe. Docentes, estudiantes, no docentes y agrupaciones gremiales se concentraron cerca de las 16 en la bajada del Puente Colgante para marchar por Bulevar Gálvez hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde las organizaciones universitarias dieron lectura a un documento conjunto cargado de críticas al Gobierno nacional.

Al frente de la columna, la rectora de la UNL, Laura Tarabella, se mostró agradecida por la masiva convocatoria y centró su reclamo en la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. "Ya son 203 días sin implementación de la ley que sancionó el Congreso. Si creemos en la división de poderes, no podemos permitir esto", afirmó ante los medios.

tarabella marcha universitaria UNL

Críticas al Gobierno nacional

Tarabella no ahorró críticas hacia funcionarios del Ministerio de Capital Humano y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a quienes calificó de "provocativos" por sus declaraciones frente a las movilizaciones universitarias. "Siempre que la comunidad universitaria se moviliza y pone a disposición todo lo que genera y su potencia transformadora, hemos recibido expresiones que no son las apropiadas para personas que son las encargadas de gestionar", señaló la rectora.

LEER MÁS: Las principales definiciones del duro documento leído en la marcha Universitaria en Santa Fe

Un reclamo colectivo

La movilización santafesina contó con la participación conjunta de la UNL y la UTN Regional Santa Fe, junto a las gremiales docentes y distintas organizaciones del sistema universitario. "Es una gran organización para recorrer las calles también con las gremiales docentes", destacó Tarabella, quien remarcó que la lucha por el financiamiento universitario es una causa que trasciende a una sola institución.

Santa Fe Universidad Laura Tarabella UNL Congreso
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