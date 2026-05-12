Persianas bajas: Santa Fe sumó 50 locales comerciales vacíos en seis meses y ya son 1.000 en toda la ciudad

El dato surge de un relevamiento del Centro Comercial santafesino sobre un universo de 7.000 locales . La situación es más visible en el macrocentro y las avenidas principales , donde los altos costos de alquiler empujan a los comerciantes hacia zonas más económicas o a la venta online .

La ciudad de Santa Fe registra actualmente alrededor de 1.000 locales comerciales vacíos sobre un universo total de 7.000 , según el último relevamiento del Centro Comercial santafesino . De ese total, 6.000 se encuentran ocupados , pero en los últimos seis meses se sumaron 50 locales desocupados adicionales , con mayor impacto en el macrocentro y las avenidas principales de la capital provincial.

Carlos Arese , director del Observatorio del Centro Comercial de Santa Fe , analizó la situación en diálogo con LT10 : "Las calles comerciales y avenidas principales tuvieron un incremento de locales desocupados. El número final nos da 50 locales desocupados más que hace seis meses. La situación es compleja, pero cuando tomamos en cuenta a toda la ciudad hay una especie de compensación y llegamos a un número que no es demasiado escandaloso".

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El panorama económico de los comerciantes es preocupante. Según el último informe de la institución, el 36,7% de los encuestados considera que su rentabilidad fue entre "Mala" y "Muy mala", un 33,3% la califica como "Regular" y solo el 30% la define como "Buena".

Las causas: alquileres caros y nuevas formas de comprar

Arese identificó dos factores principales detrás del incremento de locales vacíos. Por un lado, los altos costos de alquiler en las zonas céntricas, que llevan a muchos comerciantes a mudarse a ubicaciones más económicas. "Hay mucha movilidad de negocios. Un local que esté cerrado no quiere decir que desaparezca; en muchos casos se cierran de avenidas caras y abren en lugares más económicos", explicó.

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Por otro lado, el cambio en los hábitos de consumo impacta directamente en las ventas presenciales. "Estamos asistiendo a un cambio de cultura y costumbre de maneras de comprar. Eso se ve más en las generaciones más jóvenes que prefieren comprar online", señaló el referente comercial.

La digitalización avanza, pero lento

A pesar de la crisis en los locales físicos, la digitalización del comercio santafesino crece de manera gradual. El 45% de los comerciantes encuestados ya trabaja con venta online de forma complementaria, aunque Arese reconoció que incorporar este canal representa un desafío para muchos. "Vender online, para los comercios que no están habituados, se trata de crear una nueva unidad de negocio. Queremos que el comerciante tradicional incorpore la venta online, pero está costando y lo vemos en los números", concluyó.