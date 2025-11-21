Uno Santa Fe | Santa Fe | construcción

Costo de la construcción en Santa Fe: cuánto sale construir una casa de 70 metros cuadrados

El costo de la construcción en el Gran Santa Fe volvió a registrar un incremento durante octubre, impulsado principalmente por la suba en materiales. Los números

21 de noviembre 2025 · 10:20hs
El costo de la construcción en Santa Fe



El costo de la construcción en Santa Fe

El costo de la construcción en el Gran Santa Fe volvió a registrar un incremento durante octubre de 2025. Según el informe oficial del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), el nivel general aumentó 2,1% respecto de septiembre, impulsado principalmente por la suba en materiales, que lideraron los incrementos del mes.

Los datos del informe del IPEC muestran que: la variación interanual del nivel general es de 22,7% mientras que el incremento acumulado en 2025 llega al 15,4%. Si bien la suba mensual se mantiene moderada, el aumento interanual da cuenta de un encarecimiento sostenido del costo de las obras de construcción.

Los materiales impulsaron la suba mensual

El capítulo Materiales registró en el Gran Santa Fe un incremento del 3,0%, siendo el rubro con mayor incidencia en la variación general del mes.

Entre los insumos que más aumentaron se destacan:

• Zinguería: 9,5%

• Cementos: 9,4%

• Yesos: 8,5%

• Pisos y revestimientos: 5,6%

• Perfiles metálicos: 5,3%

• Cañería p.p. agua fría y caliente: 5,1%

Estos aumentos reflejan un encarecimiento sostenido en insumos básicos para el avance de obras privadas y públicas.

El capítulo Mano de obra registró una suba del 1,2%, correspondiente al aumento salarial dispuesto por la UOCRA a partir de octubre de 2025.

Por su parte, Gastos generales aumentó 0,9%, impulsado principalmente por incrementos en alquileres asociados al sector.

El metro cuadrado llegó a $835.471,91

El costo del metro cuadrado de construcción para una vivienda tipo alcanzó en octubre los $835.471,91 en el Gran Santa Fe, continuando la tendencia alcista observada a lo largo del año. En septiembre, el valor era de $818.687,15.

Qué ítems de obra tuvieron mayores aumentos

Al analizar los distintos ítems de obra, los incrementos más elevados del mes en el Gran Santa Fe se registraron en:

• Varios: 6,0%

• Estructuras: 5,1%

• Capas aisladoras: 4,9%

• Instalación de gas: 3,0%

• Pisos: 3,5%

Estos rubros reflejan incrementos importantes en componentes estructurales y en instalaciones esenciales de cualquier obra.

Algunos insumos clave que más aumentaron

Entre los insumos relevantes que mostraron las mayores subas mensuales en el Gran Santa Fe se encuentran:

• Cemento portland: 16,4%

• Cerámica esmaltada para pisos: 7,4%

• Perfil C N°100 mm: 5,8%

• Ladrillos comunes: 4,0%

• Latex para interiores: 2,1%

construcción Ipec Gran Santa Fe
