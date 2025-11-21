Qué cambia para choferes y autos en la nueva regulación de aplicaciones de viajes en Santa Fe

La Municipalidad impulsa un nuevo marco normativo para las aplicaciones de viaje, que deja atrás el registro de plataformas y se enfoca ahora en la inscripción de choferes y vehículos.

La Municipalidad de Santa Fe avanza en una nueva normativa para aplicaciones de viaje , con un cambio de paradigma: dejar de exigir el registro de las plataformas y pasar a un sistema basado en los registros de choferes y vehículos, explicó Raúl Hurani , subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, sobre los alcances de la propuesta enviada por el Ejecutivo municipal.

Hurani recordó que la ordenanza vigente lleva más de un año y tuvo resultados “parciales”. Si bien algunas apps lograron inscribirse, las dos plataformas más grandes del mercado nunca completaron el registro , lo que generó un problema práctico: muchos choferes no podían regularizar su situación porque la aplicación para la que trabajaban no estaba habilitada.

Frente a esto, el municipio decidió reorientar el sistema: “Son el chofer y el vehículo el punto en contacto con el vecino. Es lo que el intendente Juan Pablo Poletti nos pidió resguardar”, explicó Hurani.

Objetivo: profesionalizar el servicio y mejorar la seguridad

La nueva normativa busca fortalecer la seguridad del usuario y garantizar estándares mínimos en quienes prestan el servicio. Para ello, se establecen requisitos básicos para los conductores que quieran operar:

• Carnet de conducir profesional

• Seguro vigente

• Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

• Vehículo con antigüedad acorde a la ordenanza

Uno de los puntos más valorados por los choferes fue la modificación en la antigüedad permitida del automóvil. La normativa previa exigía un máximo de 7 años, mientras que el nuevo marco extiende el límite a 10 años, con excepciones más amplias para vehículos híbridos o para aquellos conductores que también estén habilitados por las ordenanzas de taxis y remises.

Hurani agregó que el municipio busca profesionalizar a los choferes, y que una licencia profesional permite profundizar controles médicos y psicológicos en la instancia de otorgamiento.

Trámite 100% online y apertura del registro

El subsecretario remarcó que no es necesario realizar ningún trámite de manera presencial. El registro de choferes y vehículos continúa disponible en la Oficina Virtual del municipio, lo que facilita la inscripción sin demoras.

“La idea es que el chofer que opera en aplicaciones se registre, cumplimente los requisitos mínimos y pueda trabajar sin inconvenientes”, afirmó Hurani.

Articulación con taxis y remises

En la última sesión del Concejo, también se introdujeron cambios en el sistema de taxis y remises, con el objetivo de maximizar los cupos existentes.

Hurani destacó que los choferes de aplicaciones que quieran desarrollarse profesionalmente pueden solicitar una licencia de taxi o remis, ampliando así sus alternativas laborales dentro del sistema formal.

