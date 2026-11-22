Un relevamiento de la Fundación Libertad con datos del período 2024-2026 reveló que el 15,8% de los alumnos de secundaria no pasa de año y el 12% abandona la escuela.

Santa Fe tiene el mayor índice de repitencia escolar del país: el 15,8% de los alumnos del nivel secundario no pasa de año

Un informe realizado por la Fundación Libertad evidenció que la provincia de Santa Fe registra el mayor nivel de repitencia en el nivel secundario en Argentina . Según los datos arrojados, el 15,8% de los estudiantes no logran pasar de año.

El relevamiento fue elaborado a partir de información del período 2024-2026 del Ministerio de Capital Humano, los presupuestos provinciales y estadísticas educativas oficiales, por lo que permite analizar la situación santafesina en comparación con el resto de las jurisdicciones.

En este sentido, en relación a la repitencia, Santa Fe lidera el ranking y se posiciona primera entre las provincias argentinas, seguido por Santa Cruz con el 15,3%, San Juan con 11,7% y Salta con un registro de 11,5%.

LEER MÁS: Educación en Santa Fe: mejoró la lectura, pero solo dos de cada 10 alumnos terminan la secundaria con buenos resultados en matemática

Abandono escolar

Lo cierto es que la situación también es preocupante en materia de abandono escolar. Entre los ciclos lectivos 2024 y 2025, el 12% de los alumnos secundarios de Santa Fe dejó la escuela. Se trata de la tercera tasa más elevada del país, detrás de Misiones, con el 13,1%, y Chaco, con el 12,6%.

Los resultados evidencian que las mayores dificultades se concentran en la educación secundaria, donde los problemas de continuidad y progresión escolar son mucho más pronunciados que en el nivel primario.

Cuánto se destina a educación

Con 739.304 estudiantes en los niveles inicial, primario y secundario considerados, Santa Fe es el tercer sistema educativo más grande del país, detrás de provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El informe evidenció los recursos que Santa Fe asigna al sistema educativo. Para el período 2026, el presupuesto educativo provincial llegó a $2,906 billones de pesos. Sin embargo, al analizar qué proporción del gasto público provincial se destina a educación, Santa Fe aparece entre las jurisdicciones con menor participación presupuestaria.

El gasto educativo representa el 20,6% del presupuesto provincial, frente a un promedio nacional del 25,6%. La diferencia también resulta significativa respecto de Córdoba, donde la educación concentra el 30,6% del gasto público.

Cabe aclarar que estas cifras corresponden a partidas presupuestadas para 2026 y no necesariamente a fondos efectivamente ejecutados. Además, las clasificaciones de gasto no son completamente homogéneas entre provincias.

Fuente: Fundación Libertad.

Caída de salarios docentes

El informe también puso el foco en una situación compleja: la caída del salario docente. En Santa Fe, la remuneración bruta de un maestro de grado de jornada simple con diez años de antigüedad alcanzó los $1.353.706 en marzo de 2026.

El valor representa una pérdida del poder adquisitivo del 12,9% respecto de diciembre de 2019, medida a precios constantes. Por lo pronto, la caída santafesina resulta ligeramente inferior al retroceso promedio nacional, que fue del 13,3%.

Fuente: Fundación Libertad.

En cuanto a la relación entre estudiantes y docentes, Santa Fe registra 14,7 alumnos primarios por docente, frente a un promedio nacional de 12,4. Se trata de la tercera relación más elevada del país, detrás de Córdoba, con 16,8, y Buenos Aires, con 15,8. En el nivel secundario, esa relación asciende a 22,7 alumnos por docente.

Ausentismo docente

El informe también incorpora el problema del ausentismo docente y su impacto sobre los recursos públicos y la continuidad de las clases.

Según datos del gobierno santafesino recogidos por el estudio de la Fundación Libertad, durante 2023 el costo del ausentismo docente alcanzó los $100.000 millones, una cifra equivalente a dos meses de salarios del sector.

El relevamiento señala que, a diciembre de aquel año, el ausentismo llegaba al 25,3%, duplicando e incluso triplicando los registros de otras provincias.

A partir de ese diagnóstico, la administración provincial implementó mecanismos de incentivo a la asistencia y mayores controles sobre el régimen de licencias. Entre ellos se encuentra el programa Asistencia Perfecta, que contempla incentivos económicos para docentes según sus registros de asistencia.

Santa Fe está por debajo del promedio nacional en Lengua y Matemática

Los resultados académicos también muestran dificultades. Según las Pruebas Aprender 2025 recogidas en el informe de la Fundación Libertad, el 76% de los estudiantes santafesinos evaluados alcanzó niveles "satisfactorio o avanzado" en Lengua, frente al 76,9% del promedio nacional.

En Matemática, el resultado fue del 54,2%, también por debajo del promedio argentino del 55%.

Esto significa que el 45,8% de los alumnos evaluados en Santa Fe quedó en los niveles básico o por debajo del básico en Matemática, mientras que en Lengua esa proporción alcanzó el 24%.

La comparación con Córdoba muestra diferencias: la provincia mediterránea obtuvo un 82,4% de estudiantes en niveles satisfactorio o avanzado en Lengua y un 64,3% en Matemática.