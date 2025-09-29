El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de septiembre se percibirán a partir del miércoles 1 de octubre finalizando el martes 7. Los haberes contemplan el aumento acordado en paritaria, completando hasta el momento un 4 % (1,5 % en julio, 1,5 % en agosto y 1 % por septiembre).
Cronograma de pago de haberes de septiembre a trabajadores provinciales
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó el cronograma completo del pago de haberes que corresponde al mes de septiembre.
Además, por el mínimo garantizado, ningún trabajador percibirá un aumento inferior a $ 40.000 en relación al sueldo de junio.
Miércoles 1 de octubre
* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000
* Escalafón Policial y Penitenciario.
Jueves 2 de octubre
* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000
* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio
Viernes 3 de octubre
* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.040.000
* Docentes de Escuelas Privadas Históricas
Lunes 6 de octubre (acreditación en cuenta sábado 4 de septiembre)
* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.040.000
Martes 7 de octubre
* Autoridades Superiores: Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.
