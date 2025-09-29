Uno Santa Fe | Santa Fe | cronograma

Cronograma de pago de haberes de septiembre a trabajadores provinciales

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó el cronograma completo del pago de haberes que corresponde al mes de septiembre.

29 de septiembre 2025 · 08:55hs
El cronograma de pago de los empleados estatales

El cronograma de pago de los empleados estatales

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de septiembre se percibirán a partir del miércoles 1 de octubre finalizando el martes 7. Los haberes contemplan el aumento acordado en paritaria, completando hasta el momento un 4 % (1,5 % en julio, 1,5 % en agosto y 1 % por septiembre).

Además, por el mínimo garantizado, ningún trabajador percibirá un aumento inferior a $ 40.000 en relación al sueldo de junio.

Calendario de pagos septiembre estatales
El calendario de pago de los agentes estatales para el mes de septiembre en Santa Fe

El calendario de pago de los agentes estatales para el mes de septiembre en Santa Fe

Miércoles 1 de octubre

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000

* Escalafón Policial y Penitenciario.

Jueves 2 de octubre

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Viernes 3 de octubre

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.040.000

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Lunes 6 de octubre (acreditación en cuenta sábado 4 de septiembre)

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.040.000

Martes 7 de octubre

* Autoridades Superiores: Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

cronograma septiembre gobierno provincial pagos
