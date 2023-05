Cruce entre Cristina y Lousteau en el Senado: "Me enseñaste vos con la 125"

El senador cuestionaba la falta de quórum para inicar una sesión especial y la vicepresidenta le recordó que la regla no lo exige para las exposiciones. Entonces su ex ministro le dijo que ella debería aprender de economía. Finalmente, la ex jefa de Estado le recordó la resolución de retenciones que el radical tomó durante su gobierno. El video