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Colón se topó con una condición que frena por ahora las tratativas por Eggel

Colón tiene en la mira al volante de Maipú, Marcelo Eggel, para el segundo semestre, pero se topó con un escollo que congela todo

Ovación

Por Ovación

27 de mayo 2026 · 15:33hs
Colón se topó con una condición que frena por ahora las tratativas por Eggel

UNO Mendoza

Con el mercado de pases en el horizonte, en Colón ya comenzaron las gestiones para potenciar el plantel en la segunda parte de la temporada en la Primera Nacional. Sobre todo, porque estos partidos le dan un diagnóstico al DT Ezequiel Medrán sobre lo que falta.

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Entre los nombres que asoman hay uno que no es nuevo: Marcelo Eggel. El mediocampista de Maipú ya tuvo contactos con la dirección deportiva que encabeza Diego Colotto y figura entre las prioridades para reforzar una zona donde el equipo necesita mayor dinámica y regularidad. Pero no será una negociación sencilla.

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Colón, con un escollo en busca de Eggel

En Mendoza fueron tajantes respecto a la situación contractual del volante. En su renovación se estableció que únicamente puede salir por una venta y el Sabalero solo podría aspirar a un préstamo. Ahí aparece el principal escollo para Colón, más allá de las cifras. Asimismo, el jugador pretendería también dar este paso para asegurar su trabajo.

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Colón ya tiene complicaciones en la búsqueda de Marcelo Eggel.

Pero ojo, porque el Sabalero no corre solo en esta carrera. Tanto Gimnasia y Esgrima de Mendoza como Central Córdoba lo pretenden. Mientras tanto, en Santa Fe saben que el próximo mercado será determinante.

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Después de un semestre lejos de lo esperado, el club apunta a incorporar futbolistas con presente, ritmo y personalidad. En esa búsqueda, el nombre de Marcelo Eggel empezó a sonar cada vez más fuerte.

Colón Marcelo Eggel Maipú
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