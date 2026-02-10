Uno Santa Fe | Santa Fe | Policía

Cuál es el principal reclamo de los efectivos de la Policía de Santa Fe

Sostienen que las propuestas oficiales no atendieron los planteos centrales realizados por los agentes, que vienen manifestando su descontento desde comienzos de febrero

10 de febrero 2026 · 10:10hs
Grupos de combate de la Policía de Santa Fe se concentraron en el portón de la Jefatura de la Unidad Regional II el martes 10 de febrero de 2026 por una protesta de familiares y miembros de la fuerza.

Foto: Maxi Klanjscek.

Grupos de combate de la Policía de Santa Fe se concentraron en el portón de la Jefatura de la Unidad Regional II el martes 10 de febrero de 2026 por una protesta de familiares y miembros de la fuerza.

Efectivos de la Policía de Santa Fe continúan con las medidas de protesta frente a la sede de la Unidad Regional II, en la ciudad de Rosario, en rechazo a las mejoras laborales anunciadas por el gobierno provincial y en reclamo de una recomposición salarial real.

La manifestación incluye patrulleros apostados frente a la Jefatura y la presencia de uniformados en actividad y retirados.

El abogado Gabriel Sarla, representante legal de los agentes que impulsan la protesta, explicó que el principal malestar está vinculado con el esquema de aumentos anunciado por el Ejecutivo provincial.

“Obviamente no se tomó bien porque no es lo que se está pidiendo. No hubo un aumento salarial, sino un plus no remunerativo, y eso no beneficia a toda la fuerza”, sostuvo el letrado.

En ese sentido, remarcó que el reclamo apunta a un incremento en el sueldo básico que alcance a la totalidad del personal y no solo a algunos sectores.

Protesta Jefatura Policía Rosario

Integrantes de la Policía de Santa Fe iniciaron una protesta el martes 10 de febrero de 2026 con patrulleros apostados frente a la Jefatura de la Unidad Regional II.

Cuestionamientos a las medidas oficiales

Sarla consideró que el Ministerio de Justicia y Seguridad no dio respuestas concretas al conflicto y cuestionó el paquete de medidas presentado la semana pasada. “Salieron con un conjunto de anuncios para tratar de calmar la situación, pero lo único que hicieron fue intentar dividir al personal”, afirmó.

Según indicó, las propuestas oficiales no atendieron los planteos centrales realizados por los efectivos, que vienen manifestando su descontento desde comienzos de febrero.

Reclamos por salud mental y condiciones laborales

El abogado recordó que uno de los pedidos iniciales fue la implementación de un sistema integral de atención psicológica para el personal policial. “Se reclamó un tratamiento psicológico adecuado que no se estaba brindando”, explicó. Además, señaló otros factores que influyen en el malestar, como la falta de descanso, las extensas jornadas laborales y la necesidad de realizar servicios adicionales para completar los ingresos.

“El policía no llega ni a mitad de mes con el sueldo”, remarcó Sarla.

El antecedente que detonó la protesta

Las primeras manifestaciones se produjeron tras la muerte de Oscar “Chimi” Valdez, un suboficial de 32 años que se encontraba con carpeta médica por problemas de salud mental. El lunes 4 de febrero, Valdez tomó el arma reglamentaria de una compañera y se disparó. Dos días después, falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El hecho generó conmoción dentro de la fuerza y reavivó los reclamos vinculados a la contención psicológica, las condiciones de trabajo y el acompañamiento institucional.

Policía Santa Fe efectivos
