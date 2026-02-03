Uno Santa Fe | Policiales | Policía

La Policía de Acción Táctica detuvo a dos trapitos que amenazaron y le exigieron plata a un joven para "cuidar" su auto antes del partido de Unión

Los acusados tienen 28 y 37 años y quedaron imputados por amenazas calificadas.

3 de febrero 2026 · 10:45hs
Dos hombres fueron aprehendidos este lunes por la noche en el barrio Barranquitas luego de amenazar a un automovilista para exigirle dinero a cambio de “cuidarle” el vehículo estacionado en las inmediaciones del estadio de Unión.

El hecho ocurrió antes de las 21.30, en la esquina de San Lorenzo y pasaje Castro Barros, cuando la víctima fue abordada por dos trapitos que le reclamaron dinero en efectivo. Al manifestar que no tenía efectivo para entregarles, los hombres se ofuscaron y uno de ellos lo amenazó de manera directa.

Ante la situación, el automovilista solicitó ayuda a dos oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT) que se encontraban en la zona. De inmediato, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda para dar con los presuntos agresores.

Aprehendidos

Los policías se dirigieron inicialmente a la esquina de Castro Barros y San Lorenzo, donde no lograron localizarlos. Sin embargo, minutos después los individualizaron en Domingo Silva y San Lorenzo, donde finalmente fueron aprehendidos, reducidos y esposados.

Los detenidos fueron identificados como W. S. D., de 37 años, y M. F. R., de 28, quienes posteriormente fueron trasladados en un patrullero y alojados en la Comisaría 1ª, ubicada en el microcentro de la capital provincial.

Delito imputado

El procedimiento fue informado a las jefaturas de la Policía de Acción Táctica y de la Unidad Regional I La Capital, que dieron intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El representante del MPA dispuso que ambos continúen privados de su libertad, que sean debidamente identificados y que se les forme causa como autores del delito de amenazas calificadas.

Un problema que persiste

Los episodios vinculados a la actividad de los trapitos y los hechos de violencia asociados continúan registrándose en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe, generando preocupación entre automovilistas y vecinos. La normativa municipal vigente que regula esta práctica no se cumple de manera efectiva.

El domingo pasado, un hecho de extrema gravedad volvió a poner el tema en el centro de la escena, cuando un trapito apuñaló a un hombre en inmediaciones de bulevar Pellegrini y San Jerónimo, a plena luz del día.

• LEER MÁS: El trapito que apuñaló a un hombre en la Recoleta ya había protagonizado otros incidentes: la GSI intervino hasta tres veces en un mes por el mismo agresor

Policía trapitos Unión
