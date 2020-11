• LEER MÁS: Santa Fe superó otra vez a Rosario en casos de Coronavirus

Pero en el medio, entre febrero y marzo, arribará una segunda ola de contagios. “Cuidemos lo que tenemos. Santa Fe no tuvo que seleccionar pacientes. Sepamos leer lo que pasó en Europa durante el verano. El uso del aire libre está bueno, pero tenemos que poder llegar todos juntos a la vacuna. Para eso no hay que aflojar, no quiere decir que no hay que vivir, porque vamos a tener que convivir con este virus un año mas”, adelantó Martorano.

Sobre lo que viene, destacó que “hay que tener cuidado, porque en España e Italia dicen que esta segunda ola es menos letal pero más contagiosa. Allá llegó el calor y se relajaron, se fueron a la playa, celebraron y el virus volvió. Tenemos que aprender de eso”, apuntó.

Para la titular de la cartera sanitaria, “lo peor ya pasó, y lo transcurrimos bien”. En ese sentido, enumeró: “Tuvimos más de 141 mil casos y todos recibieron atención en tiempo y forma. No tuvimos ambulancias dando vueltas, no faltaron elementos de protección personal, hubo camas y respiradores para todos”.

Pese a un octubre que fue complicado, detalló que la mortalidad fue baja, “con una tasa de letalidad que fue de 1,5 por ciento, la mitad de Caba y Buenos Aires. Ahora viene esta etapa de vivir sin miedo, cuidarnos sin relajarnos y llegar a la vacuna. Siempre nos planteamos el peor escenario por las dudas. Si fuera fútbol, te diría que pasó el primer tiempo”, puntualizó.