El próximo jueves en la Cámara de Diputados de la Nación se debatirá, luego de dos años, el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo o la ley de legalización del aborto en Argentina. Al respecto, el arzobispo de Santa Fe, Sergio Fenoy, habló por los micrófonos de LT9 y dijo: "Lo importante sería poder contestar estas preguntas, preguntas que yo me hago: ¿qué se pretende con esto hoy?, ¿qué se busca con esto? Me parece que es lo que deben preguntarse todos, en primer lugar los legisladores, pero decir la verdad, no lo que ya está fabricado y viene porque queda bien decir y se repite, para saber adónde va el país".