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Unión visita una cancha que históricamente le cuesta un montón ante Estudiantes

Unión va por otro paso hacia los playoffs, pero enfrente jugará ante un Estudiantes que domina el historial y un estadio donde solo ganó dos veces

Ovación

Por Ovación

11 de abril 2026 · 11:02hs
Unión visita una cancha que históricamente le cuesta un montón ante Estudiantes

Télam

Unión se prepara para un desafío exigente este sábado, desde las 17.15, cuando visite a Estudiantes por la fecha 14 de la Zona A del Apertura. Con arbitraje de Yael Falcón Pérez, buscará una victoria que lo deje bien posicionado en la pelea por los playoffs y, al mismo tiempo, cerca de la cima.

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Así está el historial entre Estudiantes y Unión

Pero más allá del presente, hay un dato que pesa: el historial. A lo largo de 74 enfrentamientos, el dominio es claro para el Pincha, que se impuso en 36 oportunidades. Unión, en tanto, ganó 14 veces, mientras que empataron en 24 ocasiones.

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Si el foco se pone en territorio platense, el panorama es aún más complejo para el Tate. En toda su historia, solo logró ganar dos veces en esa condición: la primera en 1985 y la más reciente el 26 de agosto de 2023, cuando dio el golpe con un 3-1 inolvidable. Aquella tarde, Gonzalo Morales fue la gran figura con un doblete y el otro lo hizo Joaquín Mosqueira, mientras que Alexis Manyoma descontó para el local.

Embed - Doblete de #Morales para el triunfo del #Tate ante el #Pincha | #Estudiantes 1-3 #Union | Resumen

El último cruce entre ambos fue bastante más cercano. El 15 de julio de 2025, en Santa Fe, Unión se quedó con el triunfo por 1-0 gracias al gol de Mauricio Martínez, en un partido que reforzó la confianza del equipo ante un rival históricamente complicado.

Embed - EL TATENGUE ARRANCÓ EL TORNEO CON EL PIE DERECHO ANTE EL PINCHA | Unión 1-0 Estudiantes | RESUMEN

Con estos antecedentes, el Tatengue afronta una parada que mezcla ilusión y desafío. Porque si bien el presente invita a soñar, la historia marca que sumar en La Plata siempre tiene un valor extra.

Unión Estudiantes historial
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