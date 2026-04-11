El Gobierno modificó el esquema de pago del bono para jubilados, que se reducirá de manera progresiva

La actualización del punto de corte se realiza de manera mensual y define qué jubilados reciben el bono. Desde este viernes, el nuevo tope será de $450.319,31, lo que implica que solamente quienes cobran la mínima recibirán el bono de $70.000 completo

El Gobierno aplicó cambios en el esquema de pago del bono de Anses para jubilados que comzó este viernes 10 de abril, modificando el límite que define quién lo cobra completo. Por esa razón, el pago extraordinario que permanece congelado en $70.000 desde hace dos años, solo será para jubilados y pensionados que cobren la mínima.

A partir de la implementación del nuevo esquema, quienes perciben ingresos por encima de la mínima comienzan a recibir un bono menor que se reduce de manera progresiva hasta alcanzar un tope de ingreso total.

La actualización del punto de corte se realiza de manera mensual y define qué jubilados reciben el bono. Desde este viernes, el nuevo tope será de $450.319,31, lo que implica que solamente quienes cobran la mínima recibirán el bono de $70.000 completo.

La medida fue confirmada a través de un decreto en el que también se oficializó el aumento del 2,90% previsto para este mes.

Cómo se reducirá el bono desde abril

A partir de la modificación del punto de corte, el pago del bono se realizará de la siguiente manera:

Un jubilado que cobra $380.319,31 (jubilación mínima) recibe un bono de $70.000, alcanzando un total de $450.319,31;

Si percibe $400.000, el bono es de $50.319, con un total de $450.319;

Con un haber de $420.000, el bono se reduce a $30.319, totalizando $450.319;

Si cobra $440.000, el bono es de $10.319, también hasta llegar a $450.319;

Quienes perciben $450.319 o más ya no acceden al bono.

En todos los casos, lo que se busca con el nuevo sistema es que el ingreso final no supere el tope fijado para abril.

Calendario de pago de jubilaciones de abril

10 de abril: DNI terminados en 0;

13 de abril: DNI terminados en 1;

14 de abril: DNI terminados en 2;

15 de abril: DNI terminados en 3;

16 de abril: DNI terminados en 4;

17 de abril: DNI terminados en 5;

20 de abril: DNI terminados en 6;

21 de abril: DNI terminados en 7;

22 de abril: DNI terminados en 8;

23 de abril: DNI terminados en 9.

LEER MÁS: Pagos de asignaciones de Ansés: se confirmó el cronograma de pagos de AUH y Tarjeta Alimentar para abril 2026