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Unión y Falcón Pérez, una relación incómoda en el historial

Unión visita a Estudiantes con la mira en los playoffs, pero también con un dato que no pasa desapercibido: el historial adverso con Yael Falcón Pérez

Ovación

Por Ovación

11 de abril 2026 · 10:17hs
Unión y Falcón Pérez, una relación incómoda en el historial

Unión ya está instalado en La Plata listo para medirse este sábado, desde las 17.15, ante Estudiantes por la fecha 14 de la Zona A del Apertura. El objetivo es claro: sumar de a tres y quedar a un paso de la clasificación a los playoffs. Sin embargo, en la previa hay un factor que genera atención puertas adentro.

• LEER MÁS: Unión tiene una prueba brava ante Estudiantes en busca de seguir en zona de playoffs

¿Cómo le fue a Unión con el arbitraje de Yael Falcón Pérez?

El encargado de impartir justicia será Yael Falcón Pérez, con el que el Tatengue no tiene los mejores recuerdos. A lo largo de su carrera, lo dirigió en 13 oportunidades, con un saldo poco favorable: apenas tres triunfos, seis empates y cuatro derrotas.

El antecedente más reciente es cercano en el tiempo. Fue el 16 de marzo de este año, en el empate 1-1 frente a Boca en el estadio 15 de Abril. Un partido parejo, pero que volvió a dejar la sensación de que con este árbitro, a Unión le cuesta torcer la historia.

Embed - UNIÓN y BOCA empataron por los goles de PALACIOS y MERENTIEL | #Unión 1-1 #Boca |Resumen

Para encontrar una alegría bajo su conducción hay que retroceder algunos meses más: el 25 de noviembre de 2023, cuando el equipo santafesino se impuso 1-0 ante Tigre con gol de Kevin Zenón.

Embed - El #Tatengue ganó y se aseguró la permanencia | #Union 1-0 #Tigre | Resumen

Más allá de los números, en el mundo Unión saben que las estadísticas están para romperse. Pero también entienden que los antecedentes pesan, sobre todo en un tramo decisivo del torneo donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Unión Estudiantes Yael Falcón Pérez
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