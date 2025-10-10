Dengue en la ciudad de Santa Fe: sin casos activos, pero con presencia del Aedes aegypti en tres nuevos barrios

La Municipalidad de Santa Fe intensifica el monitoreo entomológico y los operativos de descacharrado asistido tras detectar la presencia del mosquito del dengue

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo entomológico en distintos barrios de la ciudad, a través del control de las ovitrampas instaladas para detectar la presencia del mosquito Aedes aegypti , vector transmisor del dengue .

Durante la última semana, tres ovitrampas registraron resultados positivos en los barrios Candioti Norte , Loyola Sur y Roque Sáenz Peña . Si bien se aclaró que no hay casos de dengue activos en la ciudad, la detección del mosquito encendió las alertas y reforzó las acciones preventivas.

descacharrado dengue municipalidad Recomendaciones descacharrado en el hogar gentileza

Sistema de monitoreo y control

El sistema municipal cuenta con 60 localizaciones distribuidas en diferentes zonas, con dos ovitrampas por punto, que permiten seguir la evolución de los huevos depositados por la hembra del mosquito. Además, este año se sumaron 30 trampas adicionales para detectar la actividad de mosquitos adultos, en convenio con el Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático (CEVARCAM-FICH) de la UNL.

Desde el municipio se insta a los vecinos a eliminar los criaderos y recipientes con agua acumulada, principales focos de reproducción del mosquito. “Sin criaderos, el mosquito no se reproduce y así se evita la transmisión de la enfermedad”, remarcaron desde el área de Salud municipal.

Descacharrado asistido en los barrios

En paralelo, continúan los operativos de descacharrado asistido en los sectores donde se detectó mayor presencia del vector. Las acciones comenzaron el miércoles 8 de octubre en Loyola Sur y seguirán con el siguiente cronograma:

• Viernes 17: Candioti Norte

• Viernes 24: Roque Sáenz Peña

• Viernes 31: Sargento Cabral

Los trabajadores municipales que realizan las tareas están debidamente identificados. Ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 0800 777 5000 para verificar la visita de los promotores.

Asimismo, se recomienda mantener las piletas cloradas, limpiar los desagües con agua caliente, cubrirlos con tela metálica, usar mosquiteros, espirales o insecticidas, y ante la presencia de síntomas compatibles con dengue, consultar al médico sin automedicarse.

Resultados y estadísticas

Durante la temporada 2024-2025, la Municipalidad logró reducir un 99% los casos de dengue respecto del período anterior. Entre las acciones destacadas se incluyen:

• Más de 25 talleres escolares

• 87 capacitaciones en instituciones

• 77 presencias del stand de prevención en eventos y ferias de salud

• Intervenciones informativas en la Terminal de Ómnibus

En materia epidemiológica, se realizaron 21 bloqueos focales ante casos positivos detectados. El último operativo se llevó a cabo el 12 de mayo, y desde entonces no se registraron nuevos contagios.

Con un enfoque integral entre prevención, monitoreo y educación comunitaria, la ciudad de Santa Fe busca anticiparse a la nueva temporada del dengue, reforzando el compromiso conjunto entre Estado y vecinos para mantener a raya al mosquito Aedes aegypti.

