Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Dengue en Santa Fe: confirman circulación del mosquito y activan operativos en barrios críticos

Tras detectar ovitrampas y mosquitos adultos en distintos sectores, el municipio pondrá en marcha descacharrados y campañas de prevención.

1 de octubre 2025 · 10:14hs
Dengue en Santa Fe: confirman circulación del mosquito y activan operativos en barrios críticos

La Municipalidad de Santa Fe confirmó la presencia del mosquito Aedes aegypti, vector transmisor del dengue, en diferentes barrios de la ciudad. Así lo informó Lucía Massari, integrante de la Dirección de Salud municipal.

Massari señaló que, si bien la última temporada fue “relativamente tranquila”, con apenas 21 casos confirmados, las autoridades locales ya pusieron en marcha las medidas preventivas de cara al verano. “Esto no quiere decir que nos quedemos tranquilos. Durante todo el año relevamos las trampas y empezamos a planificar las actividades de esta temporada”, explicó en diálogo con Sol Play.

Barrios con mosquitos detectados

Según detalló la funcionaria, el monitoreo realizado permitió identificar la circulación del mosquito en distintos barrios: en una ovitrampa en barrio Candioti y otras trampas con mosquitos adultos en Coronel Dorrego y en la zona del Centro Sur.

Ante estos resultados, la próxima semana se iniciarán operativos de descacharrado en Coronel Dorrego, uno de los sectores con mayor cantidad de casos en la temporada 2023-2024.

Entre las acciones planificadas, el municipio retomará las tareas de descacharrado en el cementerio municipal —donde existen múltiples reservorios— y campañas de sensibilización a viajeros, especialmente en la terminal de ómnibus, para quienes viajan hacia zonas del norte del país y países limítrofes con circulación permanente del virus. “Controlar el vector es clave para reducir el riesgo de la enfermedad”, enfatizó Massari.

Qué se espera para este verano

Consultada sobre las proyecciones, la funcionaria advirtió que podrían registrarse más casos que en la última temporada: “El comportamiento del vector es dinámico y depende mucho de las lluvias, el cambio climático y el trabajo de prevención. Esperamos llegar preparados”.

Por último destacó también el apoyo de la provincia a través del programa Objetivo Dengue, que incluye la aplicación de vacunas en poblaciones objetivo: personas que ya tuvieron la enfermedad en temporadas anteriores.

Sin embargo, aclaró que la medida principal sigue siendo el descacharrado, ya que “el dengue se transmite por el mosquito, y si controlamos el vector disminuimos el riesgo de contagio”.

• LEER MÁS: Antes de la llegada del aedes aegypti sigue vigente el programa Objetivo Dengue: quiénes pueden acceder a la vacuna

Santa Fe mosquito dengue operativos
Noticias relacionadas
asociaciones marchan para exigir la aplicacion de la ley de emergencia en discapacidad

Asociaciones marchan para exigir la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

octubre comienza en la ciudad de santa fe con cielo despejado y temperaturas en ascenso

Octubre comienza en la ciudad de Santa Fe con cielo despejado y temperaturas en ascenso

Uno de cada tres argentinos mayores de 20 años tiene padecimientos en salud mental

Por el Día Mundial de la Salud Mental, la ciudad de Santa Fe impulsa un mes de actividades

Objetivo dengue

Antes de la llegada del aedes aegypti sigue vigente el programa Objetivo Dengue: quiénes pueden acceder a la vacuna

Lo último

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Último Momento
Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco en la provincia de Santa Fe

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para ir al 15 de Abril

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump detener la asistencia financiera a Argentina

EE. UU.: en una carta, legisladores demócratas exigen a Trump "detener" la asistencia financiera a Argentina

Patricia Bullrich, sobre Espert: No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco

Patricia Bullrich, sobre Espert: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco"

Ovación
Miguel Del Sel: La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad

Miguel Del Sel: "La competencia entre Unión y Colón hace crecer a la ciudad"

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Unión, líder en soledad tras la fecha 10 de la Zona A del Clausura

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Gastón González sufrió nuevamente la rotura del ligamento cruzado y será operado

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters 1000 de Shanghái

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Lautaro Martínez sigue haciendo historia en el Inter de Milán

Policiales
Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Por segunda vez en siete días, ladrones volvieron a robar en el centro de salud Padre Cobos en el B° Los Hornos

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Detuvieron a un joven de 19 años con un revólver calibre 38 en barrio Guadalupe

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras