Las fotomultas para motos ya funcionan en la ciudad: qué infracciones son las más comunes y cuál es su valor

Las 35 cámaras de control de tránsito instaladas en distintos barrios ya registran imágenes de motos que cometen infracciones. Las notificaciones llegarán en aproximadamente un mes

10 de octubre 2025 · 12:58hs
José Busiemi/UNO Santa Fe

Desde esta semana, las fotomultas para motociclistas comenzaron a funcionar en la ciudad, tras el anuncio oficial del municipio a principios de la semana. Las 35 cámaras de control de tránsito instaladas en distintos barrios ya registran imágenes de motos que cometen infracciones, y las notificaciones llegarán a los domicilios de los titulares en aproximadamente un mes.

Infracciones más frecuentes detectadas

Entre las infracciones más comunes se encuentran: circular sin casco, tansportar menores o bebés o exceso de ocupantes en la motocicleta, además de pasar los semáforos en rojo. Según indicaron desde el municipio, estas prácticas se observan especialmente en los barrios del norte de la ciudad, aunque no se limitan a esa zona.

Multas actualizadas según UF y precio de nafta

La Municipalidad actualizó los montos de las multas tomando como referencia el valor del litro de nafta súper, que actualmente es de $1.535. Algunos ejemplos:

- Pasar un semáforo en rojo: entre 190 UF, equivalentes a $290.000 hasta $1.500.000.

- Circular sin casco: multa mínima de 50 UF, entre $76.000 y $800.000.

En cuanto a los vehículos con patente ilegible, adulterada o sin identificación, la funcionaria aclaró que no podrán ser sancionados automáticamente, sino que serán abordados mediante controles presenciales y derivados a la justicia por tratarse de un delito grave.

Programa “Vale por un casco”

La administradora del Tribunal de Faltas confirmó que se reactivó el programa “Vale por un casco”, impulsado por el intendente Poletti. La iniciativa permite que los infractores que sean sancionados por circular sin casco por primera vez puedan evitar el pago de la multa si presentan la factura de compra de un casco reglamentario ante el juez.

