Antes de la llegada del aedes aegypti sigue vigente el programa Objetivo Dengue: quiénes pueden acceder a la vacuna

La provincia de Santa Fe hizo un balance de lo realizado en cuanto prevención del dengue en la campaña pasada y recordó quienes pueden vacunarse de manera gratuita en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe informó que los casos de dengue se redujeron un 84% en la temporada 2024-2025 respecto del período anterior, a la par de un avance en el plan oficial de vacunación.

Según los datos oficiales, el primer caso autóctono de la temporada se detectó en noviembre en Sunchales, p ero el bloqueo temprano permitió contener el brote. La ciudad cerró con apenas cuatro casos, frente a los 1.352 registrados el año previo.

Campaña de vacunación y repelente

En el marco del programa Objetivo Dengue, la provincia informó que ya aplicó 141.014 dosis de vacuna, 84% de las 168.000 adquiridas, y se consolidó como la jurisdicción con mayor cobertura de inmunización contra la enfermedad en el país.

A su vez, se quintuplicó la producción pública de repelente en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), con un promedio de 2.750 frascos diarios. Actualmente, Santa Fe cuenta con un stock de 169.120 frascos y materiales para sostener la producción hasta nueve meses de brote.

En total, 313 localidades –86% del territorio provincial– desarrollaron por primera vez un plan propio de control vectorial, con mesas de trabajo, capacitaciones y acciones comunitarias. Además, la descentralización de insumos y la creación de seis bases provinciales redujeron costos logísticos y generaron capacidad operativa local.

Quiénes pueden ponerse la vacuna gratis

De acuerdo a lo dispuesto por el gobierno santafesino, pueden acceder a las dosis correspondientes los jóvenes que tienen entre 15 y 19 años (nacidos entre 2005 y 2009), que viven en los departamentos General Obligado, San Cristóbal y 9 de Julio; y en áreas priorizadas de las ciudades Santa Fe, Rosario y Rafaela (la Provincia se comunica con quienes deben inocularse o pueden chequear si les corresponde en el vacunatorio más cercano).

Personal de salud, bomberos y policías, entre 20 y 59 años, de todo el territorio santafesino.

Integrantes de equipos de municipios y comunas que participan en operativos territoriales de dengue, que tienen entre 20 y 59 años.

Personas que tienen entre 15 y 59 años, y estuvieron hospitalizadas (sector público y privado) por dengue, durante el brote 2023-2024, según el registro del Sistema de Información Sanitaria Argentina.

Las personas que no estén incluidas y deseen inocularse pueden hacerlo en forma privada en farmacias. Cada dosis cuesta $124.000. Alguna obras sociales o prepagas reconocen parte o la totalidad, en personas vulnerables.

