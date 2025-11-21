Uno Santa Fe | Santa Fe | José María Arancedo

Piden oración por el exarzobispo de Santa Fe José María Arancedo: lo operaron por una complicación digestiva

El arzobispo emérito José María Arancedo atravesó una nueva intervención quirúrgica tras una complicación surgida de un procedimiento menor realizado días antes. La Iglesia aclaró que su cuadro no es de gravedad y convocó a la comunidad a rezar por su salud.

Monseñor José María Arancedo

Monseñor José María Arancedo, exarzobispo de Santa Fe.

El arzobispo emérito José María Arancedo fue operado nuevamente el 19 de noviembre, luego de que una intervención menor de la semana anterior generara una complicación estomacal. Desde el Arzobispado de Santa Fe solicitaron a los fieles acompañar este momento con oraciones por su recuperación.

El comunicado difundido ese mismo día, firmado por el canciller Cngo. Alexis Louvet en nombre de Mons. Sergio Fenoy, explicó que Arancedo había sido sometido a pequeños procedimientos quirúrgicos, pero uno de ellos provocó un inconveniente que obligó a realizar una nueva cirugía.

La información oficial indicó que el estado del exarzobispo no se considera de riesgo, aunque su evolución requiere controles constantes y un seguimiento cercano por parte del equipo médico.

José María Arancedo, una figura clave para la comunidad

Desde la institución eclesial remarcaron la importancia del acompañamiento espiritual y alentaron a los fieles a unirse en oración por su restablecimiento. El mensaje culminó con la expresión franciscana “Pax et bonum”, presente habitualmente en las comunicaciones pastorales.

La presencia de Arancedo continúa siendo significativa para la Iglesia local debido a su trayectoria y su vínculo con la feligresía. La comunidad sigue con atención cada actualización sobre su estado de salud.

El arzobispo emérito condujo la Arquidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz durante 15 años, entre 2003 y 2018, y también presidió la Conferencia Episcopal Argentina. Su extensa misión pastoral lo convirtió en una referencia nacional dentro del episcopado y en un pastor muy cercano para la comunidad santafesina.

