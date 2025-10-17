Uno Santa Fe | Santa Fe | dengue

Dengue en Santa Fe: cómo funciona el sistema de ovitrampas para el monitoreo del mosquito en los barrios

La Municipalidad de Santa Fe intensificó su sistema de vigilancia entomológica con la temporada estival. El monitoreo a través de 60 puntos de ovitrampas ya arrojó resultados positivos en ocho barrios de la ciudad.

17 de octubre 2025 · 19:09hs
Cómo funciona el sistema de ovitrampas para monitorear el dengue en Santa Fe

Cómo funciona el sistema de ovitrampas para monitorear el dengue en Santa Fe

Con el aumento de las temperaturas, la ciudad de Santa Fe puso en marcha el refuerzo de su estrategia de vigilancia para anticipar el incremento de la población del mosquito Aedes aegypti y prevenir la circulación del dengue.

El sistema de monitoreo municipal opera actualmente con una red de 60 puntos de ovitrampas distribuidos estratégicamente en diferentes barrios. Estos dispositivos, claves como alerta temprana, permiten hacer un seguimiento semanal de los huevos que deposita la mosquita hembra.

LEER MÁS: Dengue en Santa Fe: confirman la presencia del mosquito transmisor en nuevos barrios

Desde el área de Salud municipal explicaron que las ovitrampas son sencillos recipientes con agua y una paleta rugosa donde el vector deposita sus huevos. La recolección y análisis periódicos de estas paletas permite a las autoridades "saber si hay mosquitas adultas circulando en la ciudad, aun antes de que aparezcan casos clínicos", destacando su valor preventivo ante posibles brotes.

Circulación de dengue detectada

En las últimas semanas, los análisis entomológicos han confirmado la presencia del mosquito: varias ovitrampas ubicadas en distintos puntos de la ciudad registraron resultados positivos, lo que indica actividad del Aedes aegypti y encendió las alertas preventivas.

Para fortalecer esta vigilancia, este año el municipio sumó 30 trampas adicionales que permiten la detección de mosquitos adultos. La incorporación de estos dispositivos se concretó mediante un convenio con el grupo Clima y Salud del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático (CEVARCAM-FICH) de la Universidad Nacional del Litoral, con el fin de integrar los datos ambientales al monitoreo de la enfermedad.

La clave sigue siendo el descacharrado

Ante la confirmación de la presencia del vector, la Municipalidad reiteró a la ciudadanía que la principal herramienta para prevenir el dengue sigue siendo la eliminación de criaderos.

La colaboración vecinal es fundamental: se recuerda la importancia de eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpias las superficies exteriores y renovar frecuentemente el agua de floreros, bebederos o cualquier recipiente similar que pueda servir como sitio de reproducción del mosquito.

dengue ovitrampas monitoreo
Noticias relacionadas
Captura de pantalla del ataque a un perro registrado en las calles de Sauce Viejo.

Agresión a un perro en Sauce Viejo: el video se viralizó y una figura del espectáculo denunció el hecho

El Concejo le pidió al Ejecutivo municipal estudiar la factibilidad de implementar un boleto barrial que beneficie los recorridos cortos dentro de los barrios

Transporte urbano: proponen un "boleto barrial" con tarifa diferencial para tramos cortos en el norte de la ciudad

Barrio Candioti Norte. Los vecinos reclaman la apertura de calles en las vías para frenar asentamientos y mejorar la urbanización.

Vecinos de B° Candioti Norte y un reclamo histórico: la apertura de calles en las vías para frenar asentamientos

Vicentin. Ya se presentaron dos propuestas para competir por el salvataje.

Vicentin: Molinos Agro y Dreyfus presentaron su propuesta para el cramdown

Lo último

Agresión a un perro en Sauce Viejo: el video se viralizó y una figura del espectáculo denunció el hecho

Agresión a un perro en Sauce Viejo: el video se viralizó y una figura del espectáculo denunció el hecho

Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación para la Sprint en el GP de Austin

Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación para la Sprint en el GP de Austin

Transporte urbano: proponen un boleto barrial con tarifa diferencial para tramos cortos en el norte de la ciudad

Transporte urbano: proponen un "boleto barrial" con tarifa diferencial para tramos cortos en el norte de la ciudad

Último Momento
Agresión a un perro en Sauce Viejo: el video se viralizó y una figura del espectáculo denunció el hecho

Agresión a un perro en Sauce Viejo: el video se viralizó y una figura del espectáculo denunció el hecho

Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación para la Sprint en el GP de Austin

Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación para la Sprint en el GP de Austin

Transporte urbano: proponen un boleto barrial con tarifa diferencial para tramos cortos en el norte de la ciudad

Transporte urbano: proponen un "boleto barrial" con tarifa diferencial para tramos cortos en el norte de la ciudad

Vecinos de B° Candioti Norte y un reclamo histórico: la apertura de calles en las vías para frenar asentamientos

Vecinos de B° Candioti Norte y un reclamo histórico: la apertura de calles en las vías para frenar asentamientos

Vicentin: Molinos Agro y Dreyfus presentaron su propuesta para el cramdown

Vicentin: Molinos Agro y Dreyfus presentaron su propuesta para el cramdown

Ovación
Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación para la Sprint en el GP de Austin

Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación para la Sprint en el GP de Austin

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Colapinto finalizó 16° y por encima de Gasly en la práctica libre del GP de Estados Unidos

Colapinto finalizó 16° y por encima de Gasly en la práctica libre del GP de Estados Unidos

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos