Uno Santa Fe | Santa Fe | Bullying

Bullying y familia: "Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés"

La diputada santafesina Beatriz Brouwer presentó una propuesta para sancionar a padres que desatiendan los reclamos de las escuelas frente a casos de acoso

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de octubre 2025 · 16:38hs
Bullying y familia: Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés

José Busiemi

La diputada provincial Beatriz Brouwer presentó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley que propone incorporar al Código de Faltas un nuevo artículo para sancionar a los padres, madres o tutores de menores que cometan actos de bullying. La iniciativa, explicó, pretende cubrir un vacío normativo: “Tenemos leyes de prevención, pero ninguna contempla la responsabilidad de los adultos a cargo del chico que agrede”.

En diálogo con el programa Dame Radio (UNO 106.3), Brouwer señaló que el objetivo es “buscar una sanción a los responsables de esos chicos que hacen bullying y no asumen las consecuencias”. Según precisó, el proyecto apunta a casos en los que los docentes advierten la situación, piden la intervención de la familia y no reciben respuesta.

“Nos enfocamos en aquellos padres que hacen caso omiso a los pedidos de los docentes. Si ven que su hijo acosa, agrede o humilla a otro y no hacen nada, el Estado debe actuar. Como decía mi abuela, hay que ajustar las tuercas desde otro punto”, expresó la diputada.

Brouwer recordó que los padres tienen responsabilidad civil sobre sus hijos, y que la falta de involucramiento en la crianza o el acompañamiento educativo agrava los problemas de convivencia escolar. “Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés: los padres discuten con los docentes y defienden conductas inaceptables”, sostuvo.

Hay familias que piden auxilio. Esta ley busca dar una herramienta más al Estado para acompañarlas y poner límites donde hace falta Hay familias que piden auxilio. Esta ley busca dar una herramienta más al Estado para acompañarlas y poner límites donde hace falta

Vínculos

La legisladora insistió en que el bullying debe abordarse “con delicadeza y trabajo interdisciplinario”. En ese sentido, propuso fortalecer los vínculos entre la familia, la escuela y los equipos de orientación, con instancias de evaluación psicopedagógica tanto para el chico que sufre acoso como para el que lo ejerce.

“Un chico que hace bullying o bien está buscando atención porque no la tiene en su casa, o bien es el reflejo de lo que vive en su hogar. En ambos casos, algo pasa. No se trata solo de castigar, sino de entender, intervenir y reparar”, explicó.

Consultada sobre la implementación, Brouwer indicó que la sanción no recaería en las escuelas, sino que sería determinada por los juzgados de faltas, una vez verificada la omisión de los adultos.

La diputada reconoció que el debate sobre la autoridad de los docentes y los límites en la crianza se da en un contexto social distinto al de décadas pasadas. “Los tiempos cambiaron, pero también se fue al otro extremo: hoy hay una sobreprotección que desdibuja los límites. Los niños son frágiles, y permitir que otro los hostigue es romper aún más esa fragilidad”, afirmó.

Finalmente, la legisladora señaló que desde la presentación del proyecto recibe numerosos mensajes de padres que denuncian haber tenido que cambiar a sus hijos de escuela o afrontar gastos en tratamientos psicológicos por casos de acoso escolar. “Hay familias que piden auxilio. Esta ley busca dar una herramienta más al Estado para acompañarlas y poner límites donde hace falta”, concluyó.

Entrevista completa por UNO 106.3:

Beatriz Brouwer- Diputada Provincial
Bullying docente triple
Noticias relacionadas
Tránsito en el macrocentro de Santa Fe.

Revisiones técnicas en Santa Fe: 12,5% de los autos no está en condiciones de circular

Ezequiel Torres

Eze Torres se diferenció en el debate de la Universidad Nacional de Rosario

Los santafesinos cada vez más compran carne a crédito

Precio de la carne: los carniceros prevén una suba de 5% y más pagos con tarjeta

Operaciones en los puertos de Santa Fe

Cuánto creció la operatoria de los puertos públicos y cuál batió récords en Santa Fe

Lo último

Atilio Borón: Argentina atraviesa una crisis de soberanía en materia económica y política

Atilio Borón: "Argentina atraviesa una crisis de soberanía en materia económica y política"

Bullying y familia: Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés

Bullying y familia: "Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés"

Colón avanza con su preparación en un clima de transición institucional

Colón avanza con su preparación en un clima de transición institucional

Último Momento
Atilio Borón: Argentina atraviesa una crisis de soberanía en materia económica y política

Atilio Borón: "Argentina atraviesa una crisis de soberanía en materia económica y política"

Bullying y familia: Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés

Bullying y familia: "Antes, si un docente te retaba, en casa te castigaban el triple. Hoy es al revés"

Colón avanza con su preparación en un clima de transición institucional

Colón avanza con su preparación en un clima de transición institucional

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Ovación
Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Colapinto pagó muy caro el accidente de la largada en Austin

Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Accidentada largada en la Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Verstappen ganó la carrera sprint en Estados Unidos y le mete presión a Piastri y Norris

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

El Barcelona venció al Girona y se adueñó de la punta de La Liga

El Barcelona venció al Girona y se adueñó de la punta de La Liga

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos