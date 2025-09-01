Desde el ministerio de Seguridad apuntan a que las comisarías de Santa Fe "dejen de alojar detenidos en 2026"

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, dijo que con las nuevas ampliaciones en Recreo se podrá solucionar el problema de Santa Fe. Además brindó precisiones de cómo es el plan para modernizar la policía y reorganizar al personal

El ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe , Pablo Cococcioni , encabezó este lunes un operativo en la Seccional 8ª de la ciudad de Santa Fe , en el marco del plan de reordenamiento de las comisarías impulsado por el Gobierno provincial.

La iniciativa busca retirar de las dependencias los vehículos secuestrados o siniestrados , además de los que se encuentran ligados a causas judiciales, para devolver a estas sedes policiales un mejor funcionamiento y limpieza .

“Lo más dañino es la imagen institucional que se genera cuando la comunidad asocia a la comisaría con un lugar de desorden, repleto de cosas tiradas. Por eso el primer paso, con la colaboración de la Policía de Acción Táctica y del Servicio Penitenciario, es despejar estos espacios para darles un destino acorde al nuevo modelo de seguridad”, explicó Cococcioni.

Estaciones policiales: el nuevo modelo de seguridad

El ministro adelantó que en los próximos meses se pondrá en marcha el sistema de estaciones policiales, que reemplazará el funcionamiento tradicional de las comisarías. La primera en inaugurarse será la ubicada en la zona norte del Parque Garay, mientras que otras dos ya están en proceso de avance: una en el Parque Federal y otra en el centro norte, sobre French.

“Si no terminamos la gestión con las tres estaciones funcionando, al menos tendremos dos en pleno funcionamiento y la tercera en etapa avanzada de construcción. Esto implicará una reorganización total del personal policial”, subrayó el funcionario.

Menos presos en comisarías y más presencia en la calle

Cococcioni también destacó que el plan apunta a que las comisarías dejen de alojar detenidos en 2026. Actualmente, solo quedan unos pocos presos en Santa Fe y Rosario, dentro de la capacidad permitida, pero con las ampliaciones en la alcaidía de Recreo y en nuevas plazas del sur provincial, el objetivo es que “no quede ninguno”.

El ministro remarcó que la presencia policial en las calles será la prioridad: “El patrullaje preventivo ya no se organiza por jurisdicciones de comisarías, sino por capas y cuadrantes. Las estaciones permitirán desplegar de manera más eficiente los recursos, para que estén donde tienen que estar”.

Dignidad laboral y modernización

Otro de los ejes del plan es mejorar las condiciones de trabajo del personal policial. Cococcioni señaló que actualmente muchos efectivos cumplen funciones en lugares sin la infraestructura adecuada: “Necesitamos que tengan espacios dignos para la instrucción, el descanso entre guardias y la capacitación”.

El régimen laboral ya se encuentra ordenado bajo el esquema de 12 por 36 horas, lo que permite un servicio más regular y una mejor organización de los recursos humanos.

Una policía moderna para Santa Fe

Finalmente, el ministro sostuvo que este plan marca el rumbo hacia una policía moderna, con un esquema similar al que utilizan otras capitales del país y del mundo: “La gente ya no va a identificar la comisaría como antes. Las denuncias se pueden realizar en los Centros Territoriales de Denuncia o incluso a través del 911, sin necesidad de trasladarse. Lo fundamental es que la seguridad en la calle va a estar garantizada con un modelo más eficiente y acorde a lo que merece la capital provincial”.

