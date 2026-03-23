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Lluvias récord en Santa Fe: el mes de marzo ya registró un 60% más que el promedio de la última década

En apenas 23 días, la ciudad acumuló 192,75 mm de agua, superando ampliamente la media histórica de 119 mm. Con nueve días de precipitaciones registrados, la capital provincial ya rebasó también el promedio de jornadas lluviosas.

23 de marzo 2026 · 19:47hs
Marzo récord en Santa Fe: ya llovió un 60% más que el promedio de la última década

José Busiemi

Marzo récord en Santa Fe: ya llovió un 60% más que el promedio de la última década

El otoño en la capital santafesina comenzó con el pie en el acelerador. Según los datos oficiales del Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL (CIM-FICH), este marzo de 2026 ya se perfila como uno de los más lluviosos de la última década, rompiendo récords de acumulación cuando todavía resta más de una semana para que termine el mes.

Las estadísticas no mienten: el paraguas se volvió el accesorio indispensable de los santafesinos en lo que va del mes. Hasta las 13 de este lunes, el pluviómetro marcó un acumulado que enciende las alarmas en el sistema de drenaje urbano, que ya viene golpeado por temporales previos.

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Marzo récord en Santa Fe: ya llovió un 60% más que el promedio de la última década

Marzo récord en Santa Fe: ya llovió un 60% más que el promedio de la última década

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Los números del fenómeno

La comparación con la serie histórica de los últimos diez años (2016-2025) arroja datos contundentes:

Acumulado actual de marzo 2026: 192,75 mm.

Promedio mensual histórico: 119,43 mm.

Días de lluvia registrados: 9 días.

Promedio histórico de días con lluvia: 8 días.

Dato clave: a falta de nueve días para cerrar el mes, Santa Fe ya superó su media de precipitaciones en más de 73 milímetros, lo que representa un excedente hídrico significativo para la región.

El impacto en la ciudad

Esta seguidilla de tormentas no pasó inadvertida para la infraestructura local. Las cuadrillas municipales continúan trabajando intensamente para dar respuesta a más de 110 reclamos activos, que incluyen:

Arbolado: caída de ejemplares de gran porte por la saturación del suelo.

Anegamientos: calles anegadas en barrios donde los desagües se ven superados por la intensidad de las descargas en cortos períodos.

Servicios: cortes preventivos de luz y problemas en el tendido eléctrico por la humedad persistente.

El alivio parece estar lejos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad marcará la agenda de la semana con el pronóstico de tormentas aisladas para este viernes.

En cuanto a proyección, es altamente probable que marzo de 2026 cierre por encima de los 210 mm, consolidándose como un mes extraordinario en términos meteorológicos.

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