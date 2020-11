Desde este lunes se autorizan 30 trabajadores en obras y se amplía el horario de bares

En cuanto a bares, locales gastronómicos, restoranes y heladerías con concurrencias de comensales y no, estable que el horario de cierre se extiende hasta las 0.30, es decir media horas más a la que estaba permitido. Lo mismo ocurre para el delivery. Lo único que no cambia y permanece como hasta ahora es el sistema take away que en lugares sin comensales será hasta las 20.