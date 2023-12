policia caminantes .jpg Jose Busiemi

"La suspensión de licencia en el personal policial por 90 días, es una medida que no es simpática y no nos gusta adoptar pero tuvimos que pedirle a nuestra policía, porque enero será un mes complicado y no podemos perder efectivos. También estamos en coordinación con las fiscalía para ver cómo seguimos trabajando coordinadamente este enero ya que actualmente tenemos un proyecto en Legislatura para ordenar la feria judicial en materia penal, pero para nosotros no debiera existir, sin perjuicio de los derechos a licencia que de manera escalonada el personal pueda tomarse", agregó.

El patrullaje en la ciudad

En lo que refiere a seguridad ciudadana, el ministro de Seguridad destacó: "En conjunto con otras medidas todo esto nos permitió triplicar la cantidad de unidades de patrullaje en calle, en cuadrícula, permitiendo pasar de ocho vehículos más dos motos que se heredaron el primer día de gestión a un promedio de 25 que tratamos de aumentarlos día a día, número que aún así sigue siendo muy bajo".

Por otro lado también agregó: "Estamos restableciendo los procedimientos de análisis criminal que estaban muy alicaídos porque los resultados se ven pero al hablar de estadística la comparo con un período en el que la estadística no era confiable. Desde el primer día tratamos de hacer todo lo que sea posible para lograr proactividad en calle, volver a retomar el control de las investigaciones criminales en conjunto con las fiscalías, avanzar contra los nichos de criminalidad organizada y recuperar la calle para los ciudadanos. Puede llegar a haber una reacción, como lo sucedido en Rosario con el ataque a la comisaría, pero responderemos con medidas cada vez más agresivas porque no podemos ceder territorio".

Policía Comunitaria

Este martes se conoció que por resolución Nº 0032 del Ministerio de Seguridad, dispone la disolución del programa de Policía Comunitaria en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

El funcionario provincial explicó los motivos de la decisión: “Del programa de Policía Comunitaria no se ha abierto un juicio negativo de valor, simplemente, hoy estamos en una situación de absoluto colapso operacional, no sabiendo de dónde sacar policías y móviles para ponerlos en calle y hacer seguridad preventiva, entonces, el modelo de policía comunitaria que podría ser charlable para otro contexto no es compatible con la actual situación que hemos recibido“.

“Lo hemos disuelto para poner cada efectivo de la policía de Santa Fe a disposición del señor jefe de Policía de la provincia para que él fortalezca el patrullaje en calles“, sostuvo y adelantó: “Lo mismo se va a hacer en breve con dependencias administrativas y estructuras orgánicas que se irán progresivamente inactivando o disolviendo para ganar hasta el último recurso en la prevención e investigación”.

“Este gobierno va a ir a fondo”, dijo Cococcioni y concluyó: “El gobernador Pullaro nos instruyó a recuperar la calle, a retomar las investigaciones criminales, a tener una Justicia más accesible y eficiente, pero también a controlar dentro de las cárceles”.

