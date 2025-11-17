Uno Santa Fe | Ovación | Andrés Gariano

Lamentable: Andrés Gariano amenazó con golpear a Frank Kudelka

El hecho se dio minutos después del final del partido entre Barracas Central y el Globo, cuando Andrés Gariano le dijo a Kuldeka "te voy a romper todo"

17 de noviembre 2025 · 21:37hs
Andrés Gariano amenazó a Frank Darío Kudelka.

Andrés Gariano amenazó a Frank Darío Kudelka.

En otro hecho lamentable de un fútbol argentino cada vez más polémico, el árbitro Andrés Gariano amenazó con ejercer violencia física contra el DT de Huracán, Frank Darío Kudelka, en los minutos posteriores del empate por 1-1 entre Barracas Central y Huracán.

Gariano amenazó a Kudelka

En un encuentro que se disputó en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el equipo local tuvo dos penales a su favor que estuvieron cargados de polémica. Luego de que el arquero Sebastián Meza contuviera el primero de ellos, el defensor Rodrigo Insua marcó en el segundo, para igualar el partido a 13 minutos del final.

El altercado se dio minutos después del pitazo final, cuando un nutrido grupo de jugadores, ayudantes y el propio entrenador del “Globo” se acercaron a la posición del árbitro para cuestionarlo.vr6jVw

En ese momento, el DT de 64 años acusó al juez de haberse “metido” con su familia, a lo que Gariano respondió de manera inadmisible: “vamos a hablar y te voy a romper todo”, con un tono agresivo, que generó el repudio inmediato de los representantes del equipo de Parque Patricios.

