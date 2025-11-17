Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Terminó la fase regular del Clausura, donde Unión quedó segundo en la zona A y ya sabe contra quién arrancará los playoffs en el 15 de Abril

17 de noviembre 2025 · 21:21hs
Todos los cruces: Unión ya tiene rival para el inicio de los playoffs en el Clausura

Unión ya tiene definido su primer desafío en los playoffs del Torneo Clausura. Tras igualar 0-0 en Córdoba ante Belgrano, aseguró el segundo puesto de la Zona A (superó a Racing por diferencia de goles) y, con ello, la ventaja de jugar siempre en el estadio 15 de Abril.

El rival será Gimnasia (LP), que terminó séptimo en la Zona B tras una victoria clave como visitante frente a Platense en el cierre de la jornada 16, resultado que lo impulsó en la tabla, desplazó a Talleres al octavo lugar y dejó sin chances a Sarmiento, que quedó fuera.

Con los cruces ya definidos, ahora resta conocer las fechas y horarios en que se disputarán los encuentros, algo que deberá resolver la Liga Profesional en conjunto con la AFA. Lo bueno es que Unión irá por el lado que tiene a River y Boca, lo que siempre es importante.

Mientras tanto, el Tatengue ya enfoca su preparación para recibir al Loco en un duelo que marcará el comienzo de su camino en la fase final del torneo y con una ilusión que no para de crecer.

Todos los cruces del Clausura: Unión arranca contra Gimnasia (LP)

Rosario Central-Estudiantes

Central Córdoba-San Lorenzo

Riestra-Barracas Central

Racing-River

Lanús-Tigre

Vélez Argentinos

Unión-Gimnasia (LP)

Boca-Talleres

Unión playoffs Gimnasia (LP)
