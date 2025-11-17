Independiente Rivadavia se despidió del Clausura con un triunfo ante Defensa

Independiente Rivadavia cerró el Clausura con una victoria tan trabajada como necesaria 2-0 a Defensa en Florencio Varela, por la fecha 16 de la zona A

Independiente Rivadavia cerró su participación en el Torneo Clausura con una victoria tan trabajada como necesaria por 2-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la fecha 16 de la zona A.

El conjunto mendocino obtuvo su tercer triunfo en la competencia gracias a los goles de Matías Fernández, a los 14 minutos del primer tiempo, y de Sheyko Studer, a los 24 del complemento, en un duelo que aprovechó los errores defensivos del Halcón y la velocidad de Sebastián Villa para lastimar de contraataque.

Defensa y Justicia dispuso de chances claras —como la de Juan Gutiérrez a los seis minutos y la aproximación de Juan Miritello en el complemento—, pero careció de precisión en los últimos metros y dejó escapar sus últimas aspiraciones de clasificación.

El partido tuvo un punto de quiebre temprano. A los 14, un error de Lucas Ferreira en la salida derivó en la rápida recuperación de la Lepra y en un ataque profundo encabezado por Villa, que asistió a Fernández para el 1-0.

Desde entonces, Independiente Rivadavia encontró espacios para golpear de contra. A los 24 del segundo tiempo llegó el golpe definitivo: tras un córner preparado, Luciano Gómez envió un centro perfecto para la aparición de Sheyko Studer, que de cabeza decretó el 2-0 final. El Halcón se retiró silbado por su gente y la Lepra celebró un triunfo que le permite cerrar el año con una sonrisa.

Con este resultado, el conjunto mendocino terminó en la anteúltima posición de la Zona A con 14 unidades, dejando a Newell’s en el fondo de la tabla.

A pesar de su floja campaña en el torneo, Independiente Rivadavia logró cortar una racha de diez partidos sin victorias y estirar el envión anímico tras obtener la Copa Argentina, el primer título oficial de su historia en Primera División, que además le dio la clasificación a la Conmebol Libertadores 2026.

Para Defensa y Justicia, la derrota representó un golpe doloroso. Llegaba undécimo con 19 puntos y necesitaba ganar para mantener chances de meterse en los playoffs, además de esperar otros resultados. Nada de eso ocurrió: sumó su cuarta caída consecutiva y cerró un Clausura irregular bajo la conducción de Mariano Soso, con actuaciones lejos de su mejor versión.

Formaciones de Defensa e Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Lucas Ferreira, Santiago Sosa Yung, Rafael Delgado,Ezequiel Cannavo;Tobías Rubio, Aaron Molinas, Matías Miranda, Juan Manuel Gutiérrez; Juan Bautista Miritello yAbiel Osorio. DT: Mariano Soso.??

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer,Luciano Gómez; Mauricio Cardillo,Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Gol en el primer tiempo: 14m Matías Fernández (IR).

Gol en el segundo tiempo: 24m Sheyko Studer (IR).

Cambios en el segundo tiempo: 0m Lenny Lobato por Juan Manuel Gutiérrez (DJ), Kevin Gutiérrez por Santiago Sosa (DJ), Mateo Aguiar por Matías Miranda (DJ), 17m Lucas González por Aaron Molinas (DJ), Nicolás Retamar por Fabrizio Sartori (IR), 29m Ezequiel Bonifacio por Mauricio Cardillo (IR), 37m Diego Tonetto por Matías Fernández (IR), Tiago Andino por Luciano Gomez (IR), Iván Villalba por Alejo Sonella (IR).

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Bruno Amicomi.

VAR: Sebastian Habib.