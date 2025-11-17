Uno Santa Fe | Ovación | Kudelka

Tras el escándalo en Barracas, Kudelka dejó de ser el técnico de Huracán

Kudelka atravesaba un momento complejo en el cargo tras malos resultados y la eliminación del Clausura con polémica por el arbitraje fue su despedida de la institución

17 de noviembre 2025 · 21:29hs
Frank Darío Kudelka dirigió su último partido en Huracán y no continuará como entrenador la próxima temporada, después de la eliminación del equipo del Clausura por el empate 1-1 ante Barracas, queterminó con escándalo por su cruce con el árbitro Andrés Gariano, quien lo amenazó con que lo iba a "romper todo".

El técnico, quien había asumido en marzo de 2024, culminó su tercer ciclo en la institución tras 84 encuentros en los que ganó 39, empató 25 y perdió 20. Además, en los últimos meses estaba en la cuerda floja, pese a que había sido subcampeón del Apertura.

En los últimos encuentros, el Globo no solo estuvo lejos de mostar un buen nivel, sino que los resultados fueron ampliamente negativos porque ganó solo dos de los últimos 12 compromisos y venía de quedarse afuera de la Copa Sudamericana en octavos de final.

A su vez, los de Parque Patricios necesitaban ganar este lunes frente a Barracas para clasificarse a los playoffs, pero después de ir en ventaja por 1-0, no pudieron sostener el resultado y fueron perjudicados por el arbitraje, ya que tuvieron dos polémicos penales en contra.

Más allá de eso, en la última presentación como local, que fue la fecha anterior ante Newell's y terminó con una caída por 2-0, los jugadores habían sido muy reprobados por el público y el clima estuvo enardecido. De hecho, el Colo Gil lanzó una catarata de insultos, mientras Frank Darío Kudelka intentaba calmarlo, por la cual tuvo que pedir disculpas más tarde.

El subcampeonato en el Apertura no le sirvió de mucho a Huracán porque no logró clasificarse a ninguna copa internacional para la temporada que viene (quedó 12° con 47 puntos) y no alcanzará un cupo, ya que como máximo podrán liberarse dos, que beneficiarían a Barracas e Independiente.

De esta manera, Kudelka finalizó su tercer paso por la institución sin poder conseguir una estrella, después de haber estado en dos periodos, entre 2013-14 y 2021-22. Su salida será oficial en las próximas horas.

