El rival de Unión llega entonado: Gimnasia goleó como visitante a Platense

Gimnasia que suma tres victorias al hilo, goleó a Platense como visitante 3-0 y llega entonado al duelo con Unión por los octavos de final del Torneo Clausura

17 de noviembre 2025 · 21:53hs
Gimnasia goleó a Platense y será rival de Unión en octavos de final.

Gimnasia goleó a Platense y será rival de Unión en octavos de final.

Gimnasia de La Plata cosechó una goleada resonante venciendo 3-0 a Platense y de esta manera se metió en octavos de final, quedando 7° en la Zona B con 22 puntos y ahora será rival de Unión. El Lobo sumó su tercera victoria al hilo.

El Lobo goleó y cosechó su tercer triunfo al hilo

Manuel Panaro abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo al aprovechar un grosero error del arquero Andrés Desábato para marcar de cabeza el primer tanto del partido.

Sobre los 41 minutos de esa primera mitad, elChelo Marcelo Torres amplió el score con una definición impresionante ante el achique de Desábato tras recibir de Jeremias Merlo.

Embed - EL LOBO GOLEÓ AL CALAMAR EN VICENTE LÓPEZ Y SE CLASIFICÓ A OCTAVOS | Platense 0-3 Gimnasia | RESUMEN

A cuatro minutos para la finalización del partido, el Tripero logró el tercer tanto del encuentro con una definición de zurda de Franco Torres tras una gran habilitación de Pedro Silva.

