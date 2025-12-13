Uno Santa Fe | Santa Fe | liso

Día del Liso Santafesino: Bowling Club El Clásico se suma al circuito que celebra la tradición cervecera

Con la colocación de una placa conmemorativa, el histórico espacio se incorporó al recorrido gastronómico y cultural que rinde homenaje al liso, declarado patrimonio cultural inmaterial de Santa Fe

13 de diciembre 2025 · 10:44hs
Día del Liso Santafesino: Bowling Club El Clásico se suma al circuito que celebra la tradición cervecera

Santa Fe celebró este viernes uno de sus símbolos más representativos: el liso santafesino. El escenario elegido fue Bowling Club El Clásico, que desde ahora forma parte del circuito gastronómico y cultural que rinde homenaje a esta tradición, tras la colocación de una placa emblemática que reconoce su valor dentro de la cultura cervecera local.

El Día del Liso Santafesino se celebra cada segundo viernes de diciembre, por impulso de Gabriel “Polaco” Andruszczyszyn, y se consolidó como una fecha que conjuga identidad, historia y encuentro. A los festejos se suman año tras año el arte de Oscar “Peco” Pecorari, la música de Zillertal Orchester, un club anfitrión y el acompañamiento institucional del Concejo Municipal de Santa Fe.

La celebración tiene un fuerte respaldo normativo: son dos las ordenanzas municipales que rinden homenaje a este hábito profundamente arraigado en la ciudad. La Ordenanza N° 12.159, sancionada en 2014, declara al liso como patrimonio cultural inmaterial de Santa Fe, mientras que la Ordenanza N° 12.866 establece oficialmente el Día del Liso Santafesino. Ambas iniciativas fueron impulsadas por la concejala mandato cumplido Adriana “Chuchi” Molina.

El liso: identidad e historia

Durante el acto, Andruszczyszyn destacó que la iniciativa busca “sellar una tradición de más de 90 años en Santa Fe que es parte constitutiva de la historia local”. Desde 2019, la propuesta consiste en dejar huella en distintos espacios de la ciudad a través de una ceremonia breve pero simbólica: la colocación de una placa conmemorativa, realizada por Pecorari —referente del fileteado porteño— y un brindis colectivo con lisos en alto.

En el marco de los 10 años de la ordenanza que declaró al liso patrimonio cultural inmaterial, el año pasado se presentó el sitio web www.diadellisosantafesino.com.ar, que reúne información histórica y cultural sobre este ícono local. “Es un hito que hace a la santafesinidad pura”, expresó Andruszczyszyn, y explicó que cada espacio gastronómico cuenta con un código QR que permite acceder directamente a ese contenido.

Circuito gastronómico, turístico y cultural

Con la incorporación de Bowling Club El Clásico, ya son siete los espacios de referencia en la ciudad que integran el circuito del liso como patrimonio cultural santafesino. Además del nuevo anfitrión, lo conforman Club Sarmiento, Los Primos Bar Restó, Don Marcos, Deutscher Verein Santa Fe (Sociedad Alemana Santa Fe), Club Independiente y Gran Doria.

La propuesta no sólo celebra una bebida, sino que fortalece un recorrido gastronómico, turístico y cultural, que pone en valor prácticas cotidianas profundamente ligadas a la identidad local.

Amplia participación institucional

El evento contó con la presencia de Sebastián Montalbetti, en representación de Bowling Club El Clásico, y del presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile. También participaron Franco Arone, director de Turismo de la provincia, y Javier Dellamónica, subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe.

Acompañaron además los diputados provinciales José Corral y Natalia Armas Belavi, junto a las concejalas Silvina Cian, Jorgelina Mudallel, Cecilia Battistutti, Carolina Capovilla y Titi Barletta, y los ediles Julián Martínez y Lucas Simoniello. El encuentro se completó con la presencia de integrantes del club anfitrión y vecinos del barrio, en una celebración que volvió a poner al liso en el centro de la escena santafesina.

liso bowling
