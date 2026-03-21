Murió Ernesto Cherquis Bialo, a los 85 años

Falleció el periodista uruguayo nacionalizado argentino Ernesto Cherquis Bialo, a sus 85 años. Quien trabajó en gran cantidad de medios desde 1962, incluyendo las radios Rivadavia y Splendid, murió luego de pasar por una internación que había solicitado dadores de sangre.

Entre sus obras se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino campeón del Mundo Carlos Monzón, en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.

Cherquis Bialo, un estilo que marcó época

Quienes lo escucharon durante años en radio y televisión coinciden en que esa forma de decir ciertos nombres —en especial ciudades o escenarios internacionales— era parte de su impronta. No se trataba solo de informar, sino de narrar con una identidad propia.

En el caso de Johannesburgo, sede de eventos deportivos de relevancia mundial como el Mundial de Sudáfrica 2010, su pronunciación se volvió casi un guiño para la audiencia. Cada mención generaba una reacción inmediata: reconocimiento, sonrisa y, muchas veces, imitación.

Más que una anécdota

Lejos de ser un detalle menor, esa manera de expresarse reflejaba una concepción del periodismo en la que la voz, la interpretación y el estilo eran tan importantes como el contenido.

Cherquis Bialo entendía el relato como una construcción, donde cada palabra podía tener un peso propio. Por eso, su “Johannesburgo” trascendió lo anecdótico y se convirtió en parte de su legado.__IP__

El recuerdo que queda

Hoy, tras su fallecimiento, ese tipo de rasgos vuelven a cobrar valor entre quienes lo siguieron durante décadas. Más allá de sus análisis, primicias o coberturas, queda también ese costado distintivo que lo hacía único frente al micrófono.

En un mundo donde muchas voces tienden a uniformarse, la figura de Cherquis Bialo recuerda que el estilo personal sigue siendo uno de los sellos más fuertes del periodismo. Y, para muchos, bastará escuchar cómo alguien dice “Johannesburgo” para que su recuerdo vuelva a aparecer.