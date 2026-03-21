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De Santa Fe al mundo: un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

Terminó la secundaria en la capital provincial y ganó una beca de los Colegios del Mundo Unido para cursar en un colegio de Gales

Matías Loja

Por Matías Loja

21 de marzo 2026 · 08:58hs
De Santa Fe al mundo: un santafesino fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

En 2025, mientras cursaba el último año de la secundaria y buscaba qué carrera universitaria seguir, Juan Ignacio Landi se acordó de que un par de años atrás un exalumno de su escuela había dado una charla acerca de la experiencia de estudiar dos años en el exterior becado por Colegios del Mundo Unido (UWC, por sus siglas en inglés), un movimiento educativo con presencia en cuatro continentes. Juan Ignacio lo contactó y le preguntó todo acerca de cómo postularse. Tenía hasta julio para anotarse. Lo hizo y, tras sortear una serie de exigentes evaluaciones, quedó como el único santafesino de los ocho argentinos becados este año por UWC. En agosto viajará rumbo a Gales para cursar un bachillerato internacional en un castillo medieval.

"¡Con mucha emoción presentamos la generación 2026-2028 de UWC Argentina! Vienen del norte, sur, este y oeste, de 6 provincias de nuestro país y durante los próximos dos años nos representarán en 5 de los 18 Colegios del Mundo Unido". De esta forma la filial local de Colegios del Mundo Unido anunció a través de sus redes sociales a los seleccionados para representar al país en la última convocatoria.

Entre ellos estaba Juan Ignacio, un chico de 18 años que en 2025 terminó la secundaria en el Colegio Inmaculada Concepción de la capital provincial. Y que esta semana comenzó a cursar el bachillerato universitario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El primer año común que tienen las tres carreras de esa unidad académica de Santa Fe capital. Su intención inicial era hacer la licenciatura en administración, pero con el viaje tuvo que barajar y dar de nuevo en su proyecto a futuro.

Quedar entre los ocho argentinos seleccionados significó para el chico santafesino un largo camino de entrevistas, exámenes y hasta un campamento en Mendoza. Incluso una de las pruebas presenciales fue en Rosario. Junto a Juan Ignacio viajarán a Gales otras dos chicas argentinas: la chubutense Carolina Jaldín Delgadillo y la tucumana Fiorella Roveretti.

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Colegios del Mundo Unido

La UWC es una red global conformada por 18 escuelas distribuidas en cuatro continentes (Asia, África, América y Europa), que se propone brindar "una educación desafiante y transformadora a más de 12.000 estudiantes cada año". Formada en 1962 sobre los principios del educador alemán Kurt Hahn, en pleno apogeo de la Guerra Fría, la red nació con el objetivo de unir a jóvenes de distintas naciones en pos de fomentar la paz y la comprensión intercultural.

"Nuestra misión es inspirar a los jóvenes a usar sus talentos y energía para crear un cambio positivo, sin importar los caminos que elijan en la vida", señalan desde su sitio web. Explican además que cada escuela y colegio de UWC tiene su propio carácter distintivo, moldeado por su entorno, país, contexto cultural y comunidad. Y que si bien algunos están rodeados de naturaleza, otros tienen su sede en pueblos o ciudades. Además de los tres de Gales, otros cinco chicos argentinos estarán en Tanzania, India, Estados Unidos y Canadá.

"Estos entornos ayudan a dar forma a la experiencia de los estudiantes, ya sea a través del aprendizaje práctico sobre la sostenibilidad en una selva tropical o explorando la historia de un área local para comprender mejor los desafíos de construir un futuro más pacífico y justo", señalan.

En Argentina la red cuenta con una filial que desde 1974 se encarga de difundir el movimiento y seleccionar estudiantes para participar del proyecto. Desde entonces, más de 150 estudiantes del país han asistido a colegios de UWC.

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De Santa Fe a Gales

Del otro lado del teléfono, Juan Ignacio se oye entusiasmado. Y no es para menos. En charla con La Capital cuenta que por dos años estará en el campus del exclusivo Atlantic College, de Gales. Una escuela que funciona en el castillo de San Donato cuyas raíces se remontan al siglo XII.

"En el campus hay un castillo con aulas, teatro, el comedor y una biblioteca muy hermosa. Además una cancha multiuso, casas para alumnos y profesores y una costa que da al mar", describe el joven santafesino. Solo basta con googlear el nombre del colegio para descubrir un centro educativo que nada tiene que envidiarle al Colegio Hogwarts de los libros y películas de Harry Potter.

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Un viaje, una aventura

"Mi expectativas son altísimas, vamos a ser como 300 (entre los de primero y los de segundo) los que vamos a estar en el colegio. Y es todo el mundo", apunta. En mayo de 2025 los medios europeos destacaron que allí se graduó la infanta Sofía, hija menor de los reyes de España.

En ese lugar del ensueño, Juan Ignacio va a cursar desde el lunes 24 de agosto (inicio del ciclo lectivo en el hemisferio norte) un bachillerato internacional hasta junio de 2028. Después de esa experiencia, según sus perfil y rendimiento académico, su idea es postular a becas en el exterior. "Mi idea es irme becado a estudiar economía", resaltó.

La beca de UWC le cubre la estadía completa por dos años en Gales. Alojamiento, matrícula en el Atlantic College, deportes, comida y hasta una bicicleta para movilizarse por la zona. Sin embargo, Juan Ignacio necesita un apoyo para poder costear tanto el trámite de la visa como el vuelo hacia el Reino Unido. En su ciudad lanzó una rifa para recaudar fondos, aunque está abierto a cualquier ayuda. Su WhatsApp es 342-4790796 y su cuenta Instagram es @juani_landi

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