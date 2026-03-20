Las estaciones de servicio de Santa Fe volvieron a registrar un nuevo incremento en los combustibles este viernes 20 consolidando una tendencia alcista que ya se venía evidenciando desde el primer ajuste del año, aplicado el 8 de enero.
Con el aumento de marzo, llenar el tanque en Santa Fe supera los $100.000 y suma presión al bolsillo
En poco más de dos meses, la nafta súper subió hasta un 10% en Santa Fe y el impacto ya se siente en el bolsillo de los santafesinos
El aumento impacta en las tres principales petroleras del mercado: YPF, Axion Energy y Shell, con subas significativas en todos sus productos.
Cuánto aumentó la nafta en Santa Fe
En el caso de la nafta súper, los incrementos en poco más de dos meses fueron contundentes:
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YPF: pasó de $1.705 a $1.878 (+$173)
Axion: pasó de $1.759 a $1.909 (+$150)
Shell: pasó de $1.807 a $1.967 (+$160)
Esto representa subas que rondan entre el 8,5% y el 10%, dependiendo de la marca.
El impacto en el bolsillo: cuánto cuesta llenar el tanque
Como dato clave para los automovilistas, llenar un tanque con nafta súper hoy cuesta:
Tanque de 40 litros
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YPF: $75.120
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Axion: $76.360
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Shell: $78.680
Tanque de 60 litros
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YPF: $112.680
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Axion: $114.540
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Shell: $118.020
En comparación con enero, los valores eran:
Tanque de 40 litros (enero)
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YPF: $68.200
Axion: $70.360
Shell: $72.280
Tanque de 60 litros (enero)
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YPF: $102.300
Axion: $105.540
Shell: $108.420
De esta manera, en apenas dos meses, llenar el tanque implica pagar entre $7.000 y más de $9.000 extra, según la capacidad del vehículo y la petrolera elegida.
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