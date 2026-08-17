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En el homenaje a San Martín, Pullaro llamó a defender los recursos de Argentina y generar empleo para sostener la libertad

El gobernador encabezó en Venado Tuerto el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad de José de San Martín. Vinculó el legado del prócer con la generación de trabajo, la igualdad y la defensa de los recursos del país.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

17 de agosto 2026 · 17:36hs
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En el homenaje a San Martín

En el homenaje a San Martín, Pullaro llamó a defender los recursos de Argentina y generar empleo para sostener la libertad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este lunes en Venado Tuerto el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. La ceremonia se realizó en la plaza central de la ciudad, que lleva el nombre del prócer, y contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, legisladores, representantes de instituciones educativas, organizaciones civiles y vecinos.

Durante su discurso, Pullaro tomó la figura de San Martín para referirse a los desafíos actuales de la Argentina, especialmente en materia de trabajo y crecimiento económico.

“Hay hombres que en algunos instantes son protagonistas y hay otros que son protagonistas de la historia. San Martín es protagonista de la historia argentina y de América”, sostuvo el gobernador.

En el homenaje a San Martín, Pullaro llamó a defender los recursos de Argentina y generar empleo para sostener la libertad

En el homenaje a San Martín, Pullaro llamó a defender los recursos de Argentina y generar empleo para sostener la libertad

En ese sentido, recordó que el Libertador fue impulsado por las ideas de libertad y destacó su vínculo con el brigadier Estanislao López, a partir de las cartas que ambos intercambiaron y en las que, según remarcó, compartían esa concepción.

“San Martín es el padre de la patria, luchó para tener una República que tuviese libertad. Una persona que peleó por la libertad y luchó para que los argentinos podamos estar unidos”, afirmó Pullaro.

Trabajo, crecimiento y recursos naturales

El gobernador planteó que el homenaje al prócer también debía servir para pensar qué condiciones necesita actualmente el país para sostener su libertad.

“Tenemos que trabajar para poder tener libertad e igualdad”, señaló Pullaro, y advirtió que la Argentina atraviesa un momento en el que sus recursos naturales y humanos despiertan interés a nivel internacional.

En ese marco, planteó la necesidad de generar las condiciones económicas para que esos recursos se traduzcan en desarrollo.

En el homenaje a San Martín, Pullaro llamó a defender los recursos de Argentina y generar empleo para sostener la libertad

En el homenaje a San Martín, Pullaro llamó a defender los recursos de Argentina y generar empleo para sostener la libertad

Argentina tiene que generar trabajo, empleo y crecimiento económico para poder tener la libertad por la cual San Martín peleó para liberar a nuestra patria”, expresó.

Pullaro también apeló a la unidad y al esfuerzo colectivo para sostener ese objetivo. “Somos hijos de San Martín y del brigadier Estanislao López, debemos honrar su legado. Tenemos que trabajar todos los días con mucho esfuerzo”, afirmó.

La defensa de la obra pública

El mandatario santafesino aprovechó además el acto para destacar la política de obra pública de su gestión y vincularla con el legado que atribuyó a San Martín.

“Nos honran las obras públicas que estamos llevando adelante como Gobierno de Santa Fe, porque también es un legado sanmartiniano: la austeridad en la administración de los recursos públicos es el camino que nos mostró”, sostuvo.

Pullaro cerró su discurso con una convocatoria a dejar de lado las diferencias y avanzar en conjunto. “Trabajemos juntos, unidos, por la libertad y por la igualdad”, concluyó.

Del acto participaron la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; además de ministros, secretarios del Poder Ejecutivo y diputados provinciales.

Pullaro San Martín homenaje
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