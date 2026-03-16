El Ministerio de Seguridad informó que los operativos policiales en el departamento La Capital aumentaron un 23,5 % en la última semana. Hubo casi 12.000 identificaciones de personas, más de 3.000 controles vehiculares y 134 aprehendidos. Durante el fin de semana también identificaron a 38 cuidacoches en la zona gastronómica de la ciudad.

El 46 % de las aprehensiones e identificaciones se originan en llamados al 911

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe informó que los operativos policiales en la jurisdicción de la Unidad Regional I (URI) aumentaron un 23,5 % entre el 7 y el 13 de marzo en comparación con la semana anterior , en el marco del plan de seguridad que se aplica en el departamento La Capital.

Durante ese período la Policía identificó a 11.946 personas en distintos procedimientos , el registro más alto desde la implementación del actual esquema de seguridad provincial . Además, se realizaron 3.081 controles vehiculares, se secuestraron armas de fuego y fueron aprehendidas 134 personas por distintos delitos .

En ese mismo contexto, 38 cuidacoches o “trapitos” fueron identificados durante operativos realizados el fin de semana en la zona donde se concentran los principales bares y restaurantes de la ciudad de Santa Fe.

Los datos fueron brindados en conferencia de prensa por la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte; y el funcionario ministerial Emilio Maldonado.

Operativos y controles

Según detallaron las autoridades, los procedimientos incluyeron patrullajes preventivos, controles vehiculares y operativos de saturación en puntos estratégicos de la ciudad.

En ese marco, Coudannes explicó que durante el fin de semana se realizó un trabajo específico sobre cuidacoches, especialmente en sectores de alta concentración gastronómica en barrio Candioti Sur.

“Se hizo un trabajo focalizado durante el fin de semana vinculado a cuidacoches, con 38 identificaciones y siete traslados en averiguación de antecedentes”, indicó.

El rol del 911

La funcionaria también destacó el rol central que cumplen las denuncias de los vecinos a través del sistema de emergencias.

“Esta operatividad tiene que ver con el trabajo de la policía en la calle, que es lo que nos piden los vecinos constantemente y que este Gobierno tiene la decisión de sostener en el tiempo”, afirmó.

En ese sentido remarcó que el 911 se consolidó como una herramienta clave para activar intervenciones policiales.

“El 46 % de las aprehensiones e identificaciones tiene que ver con llamados al 911, lo cual es muy importante”, subrayó, al tiempo que pidió a los vecinos continuar realizando denuncias cuando observen situaciones sospechosas en la vía pública.

Además, destacó los tiempos de respuesta del sistema de patrullaje, que actualmente oscilan entre los 5 y 7 minutos.

“La presencia de la policía está. Por supuesto, siempre hay cosas para mejorar, pero este plan de seguridad lleva dos años y logró una disminución tanto de los delitos predatorios como de la violencia altamente lesiva”, señaló.

Refuerzos según la demanda

Por su parte, Montenotte explicó que el despliegue policial se ajusta semanalmente en función de las zonas donde se detecta mayor conflictividad.

“Evaluamos semanalmente cuáles son los lugares de la ciudad que tienen más demanda por parte de los ciudadanos, tanto por delitos predatorios como por hechos de violencia, y en función de eso implementamos con la URI refuerzos para realizar más identificaciones y patrullajes preventivos”, explicó.

Finalmente, Maldonado remarcó que el trabajo también se nutre del contacto directo con vecinos e instituciones.

“Estamos teniendo reuniones con vecinos, vecinales, instituciones y clubes que nos trasladan sus inquietudes, y nosotros canalizamos esos pedidos hacia Seguridad Pública para poder paliar esas situaciones”, concluyó.