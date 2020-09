"El 70 por ciento de los gimnasios va a abrir sus puertas este lunes"

Tras los anuncios oficiales de este viernes por la noche, en conjunto entre el gobierno provincial y las municipalidades de Santa Fe y Santo Tomé, en la voz de Omar Perotti, Emilio Jatón y Daniela Qüesta respectivamente, en relación a las nuevas restricciones comerciales producto de la situación actual de aumento de contagios de Covid-19 en el departamento La Capital, fue inmediato el repudio a las medidas por parte del sector de gimnasios de ambas ciudades.

Tal fue así, que este sábado por la tarde, se realizó una reunión virtual por parte de los referentes de la Cámara de Gimnasios de Santa Fe, en la cual se dejó de manifiesto el gran malestar y descontento de muchos dueños de comercios de dicho rubro. Como conclusión de la conferencia virtual, se confeccionó un fuerte comunicado donde la comisión directiva del sector que agrupa a los gimnasios, repudió "la actitud injusta, desproporcionada, injustificada y arbitraria de imponer el cierre de las empresas del rubro", y al mismo tiempo ratificó el apoyo "a quienes tomen la decisión de abrir desde este lunes".

Por otro lado, en dicha tónica de disconformidad, un nutrido grupo de dueños y empleados de gimnasios de la ciudad de Santo Tomé, se manifestó este domingo por la tarde en la cabecera santotomesina del Puente Carretero, manifestando su malestar con el cierre de los locales de actividad física.

Placa gimnasio 2.jpg La "rebelión de los gimnasios". Aseguran que el 70 por ciento de los locales de actividad física, va a abrir sus puertas pese a las restricciones anunciadas por el gobierno provincial.

"Nuestras autoridades no estuvieron a la altura de las circunstancias en materia sanitaria, ni en lo concerniente a apoyos económico-financieros a nuestro sector, poniéndonos de esta forma en una situación crítica y desesperante. Entendemos la postura de nuestros colegas que no se atreven a abrir por distintas razones (temor a sanciones o contagios, problemas con empleados, motivos éticos o de imagen pública, etc); al mismo tiempo que comprendemos y apoyamos también la posición de los que van a abrir por diversos y justificados motivos (necesidades económicas, sensación de injusticia, compromisos con sus colaboradores y clientes)", manifestó la Cámara de Gimnasios en un duro y contundente comunicado.

"Como Cámara, no debemos ni podemos exigir la apertura ni el cierre a nuestros asociados, ya que imposiciones de parte nuestra en cualquiera de ambos sentidos, serían actitudes autoritarias y arbitrarias, es decir, nos pondríamos a la altura de nuestros funcionarios, cosa que estamos repudiando", continuó agregando el comunicado.

Desde la Cámara que agrupa a los gimnasios del gran Santa Fe, sostuvieron que "van a continuar con el plan de lucha, accionando sobre el periodismo, las autoridades, la opinión pública y otras entidades intermedias", al mismo tiempo que "van a apoyar a quienes tomen la decisión de abrir sus puertas".

Finalmente, y tras las manifestaciones de las últimas horas por parte del sector, sumado a los contactos que existieron con autoridades municipales y provinciales para rever las medidas tomadas, no se descarta una importante reunión para los próximos días con referentes del rubro y dirigentes de gobierno.

