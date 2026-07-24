El clima en Santa Fe: llega un fin de semana con temperaturas de hasta 23° antes del regreso de la inestabilidad La ciudad de Santa Fe inició este viernes con 12,7° y cielo parcialmente nublado. El pronóstico anticipa una jornada estable con una máxima de 19°, mientras que durante el fin de semana las temperaturas seguirán en ascenso, antes del ingreso de un nuevo frente frío e inestable previsto para comienzos de la próxima semana 24 de julio 2026 · 07:50hs

José Busiemi

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo con algunas nubes y con una temperatura de 12.7º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 19°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se comienza a observar un cambio en la configuración de las masas de aire actuantes sobre la región central del país. Mientras que en altura predominan corrientes frías desde el suroeste, en superficie hacen lo propio ingresos de aire algo más cálido desde el este/noreste. Esta situación genera que si bien las condiciones se mantienen estables, se observe una pérdida de potencia en el sistema de alta presión, junto con el gradual ascenso de los registros térmicos. Comportamiento muy esperables, frente a la llegada de un nuevo sistema frío hacia principios de la semana próxima.

Sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º y suave ascenso de las máximas, 21º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto para el domingo se espera cielo con nubosidad variables por momentos y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 14º y máxima 23º. Vientos leves predominando del sector este, rotando al sur/sureste por momentos. Por último, se espera un lunes con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 15º y máxima 24º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al este/sureste por momentos. • LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional