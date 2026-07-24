UDA Santa Fe rechazó la oferta salarial del Gobierno y exige una nueva convocatoria a paritarias

Los delegados de UDA Santa Fe respaldaron la impugnación contra la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y reclamaron una nueva convocatoria urgente a la mesa paritaria. Advirtieron que, si no hay una nueva negociación, fortalecerán la medida de fuerza nacional prevista para agosto

La Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional Santa Fe resolvió rechazar de manera categórica la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe para el segundo semestre de 2026. La decisión fue tomada durante una reunión del cuerpo de delegados, que además respaldó la impugnación presentada contra el procedimiento mediante el cual se dio a conocer la oferta oficial.

En el comunicado difundido por la organización gremial, los delegados solicitaron una nueva convocatoria urgente a la mesa de negociación paritaria y advirtieron que, de no concretarse ese llamado, se reforzará la medida nacional prevista para el mes de agosto.

Por qué UDA rechazó la propuesta salarial

Entre los argumentos expuestos por el sindicato, se señala que las cifras difundidas públicamente por el Ejecutivo provincial no coinciden con las que figuran en el acta paritaria.

Según UDA, mientras el Gobierno comunicó un incremento cercano al 15% para el segundo semestre y un 49% anual, el acta establece un aumento del 10,1%. El gremio sostiene que esa diferencia surge porque se computan conceptos como el FOPCID y los mínimos garantizados, que consideran sumas no remunerativas y que, por lo tanto, no integran el salario de bolsillo ni generan aportes jubilatorios, aguinaldo o antigüedad.

Además, los delegados remarcaron que durante el primer semestre los docentes recibieron un incremento del 12,5%, mientras que la inflación medida por el IPEC alcanzó el 17,1%, situación que, según afirman, provocó una pérdida del poder adquisitivo que la nueva oferta no compensa. También cuestionaron que los docentes jubilados y pensionados quedan excluidos de esos componentes salariales y perciben los aumentos de manera diferida.

La impugnación presentada por el gremio

La presentación realizada por UDA sostiene que la propuesta salarial fue difundida a los medios de comunicación antes de ser formalmente presentada durante la audiencia paritaria y que el Poder Ejecutivo no acompañó una memoria técnica que permitiera verificar los números informados.

Para el sindicato, esa situación vulnera el deber de negociar de buena fe establecido por el artículo 18 de la Ley Provincial 12.958.

Finalmente, desde la Comisión Directiva de UDA Santa Fe expresaron que los delegados fueron claros en su postura y responsabilizaron al Gobierno provincial por una eventual profundización del conflicto si no convoca nuevamente a la negociación salarial.

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