El director del Cullen tuvo que salir a aclarar un audio propio viralizado

Un audio del director del hospital Cullen Pablo Poletti se viralizó entre la comunidad santafesina este viernes en la ciudad. En el mensaje hacía referencia a la pandemia de coronavirus en la capital provincial y brindaba algunos datos más, entre varias declaraciones. A causa de la trascendencia que tomó el audio, el médico salió a aclarar sus dichos que podían generar preocupación en la población local.



Según el director del hospital más importante de la región centro y norte de la provincia de Santa Fe, utilizó un lenguaje coloquial para expresarle a su círculo cercano sus razones para que se cuiden del coronavirus. En conferencia de prensa aclaró: "Es un audio privado, se viralizó y comenzó todo este revuelo. La idea es llevar tranquilidad de que se están tomando todas las precauciones, que no hay circulación comunitaria del virus en la ciudad y quiero aclarar que el único que cambia esa condición es el Ministerio de Salud de la Nación. Eso es público y nadie lo puede esconder".

Y agregó: "Les hablé a mis hermanos, que no son médicos. Si se escucha bien, en el audio también digo que no quiero crear pánico ni miedo porque no es la idea".

"Tenemos que ser conscientes y tomar conciencia de cuidarnos. La pandemia de coronavirus no pasó y tiene que quedar claro que no se esconden casos, ni circulación, estamos enterados de todo. Estamos trabajando concretamente bajo la directiva del ministerio de Salud de cuándo se derivan casos o no. Y si hay un cambio de fase o con respecto a la circulación, el gobierno nacional es el que lo cambia y lo informa y se puede ver en la página web", concluyó el profesional.