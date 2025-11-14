Uno Santa Fe | Santa Fe | domingo

El domingo se suspenderá el servicio de agua potable en la ciudad de Santa Fe

Aguas Santafesinas informa a los usuarios que la medida esta relacionada a las acciones de mantenimiento de la planta potabilizadora.

14 de noviembre 2025 · 08:14hs
Aguas Santafesinas informa a los usuarios de la ciudad de Santa Fe que se profundizan las acciones de mantenimiento de la planta potabilizadora. Por este motivo, durante la madrugada de este domingo 16 de noviembre entre las 2 y las 12 será necesario suspender transitoriamente la provisión del servicio de agua potable.

En esta oportunidad se armarán las estructuras necesarias para las tareas de refacción y reconstrucción de los recintos correspondientes a la pre reserva y el canal de agua filtrada.

Esta obra demanda una inversión superior a los 122 millones de pesos y permitirá confiabilizar estas etapas críticas del proceso de potabilización de cara a las mayores exigencias del verano.

El plan de trabajo sobre estas instalaciones subterráneas, en funcionamiento permanente como parte del proceso, fue definido para desarrollarse en su mayoría sin afectar el servicio, aunque por la complejidad de las tareas involucradas serán inevitables otras suspensiones del suministro que serán oportunamente informadas.

El inicio de los trabajos programados será durante la madrugada y un domingo para minimizar las molestias a los usuarios.

Simultáneamente se aprovechará a realizar tareas sobre cañerías primarias de la red de distribución en 4 de Enero al 1700; en 25 de Mayo al 1700; y en Uruguay al 2800. Se dispondrá un operativo especial de asistencia a los principales centros de salud de la ciudad en caso de ser requerido.

Al finalizar las tareas se realizará un operativo de purgado de la red en diferentes puntos estratégicos para minimizar turbiedad al comenzar la recuperación gradual del servicio.

En caso de detectar algún episodio de turbiedad el mismo se supera dejando circular el agua hasta que recupere su apariencia habitual.

Atención al Usuario 24 Horas por Whatsapp: +54 341 695-0008 o en la oficina virtual del portal www.aguassantafesinas.com.ar

• LEER MÁS: Ya tiene fecha de reactivación la obra de la ampliación de la planta potabilizadora de agua en la ciudad

